SEASONS PLACE首輪截收11536票 超額逾30倍 膺今年新盤票王

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SEASONS PLACE」作為龍年頭炮大型鐵路上蓋新盤，備受熱烈追捧。項目將於明天首輪銷售368伙，屬今年首輪推售最多單位的新盤，勢將成為市場焦點。

項目首輪發售單位涵蓋115伙一房，218伙兩房，以及35伙三房，實用面積介乎323至665方呎。扣除最高12%折扣，單位折實售價由447.2萬至1,081.7萬元，折實呎價由13,576元至16,257元，折實平均呎價約14,604元。以折實價計算，約有115伙低於500萬元，有301伙低於700萬元，有345伙低於1,000萬元。