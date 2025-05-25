SIERRA SEA兩期6輪銷售全沽清 全盤累吸逾85億｜西沙新盤

昨日第6輪銷售錄得12組大手客，其中最大手客人斥資1700萬元購入2伙三房單位。客源分佈，沙田西貢大埔區佔整體三分二，而港島九龍區佔25%，其餘為新界其他區。當中內地客佔逾兩成，投資客亦佔三成。新地代理執行董事陳漢麟分析指，拆息及銀行定存利率下跌，利息收益不多，長線收租回報會更高，推動市民入市投資「磚頭」。

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」昨日（24日）進行第3輪銷售，以價單發售的216伙單位已全數沽清。項目第1A(2)期及第1B期共6輪銷售的價單單位均全數沽清，兩期項目共售出逾1520伙單位，套現約85億元，平均每伙達550萬元，創新集團歷史，成績裴然。

全盤目前最高成交價 2,198 萬

另外，目前全盤最高售價及呎價為以招標形式的售出的1A(2)期2座23樓D室sky collection單位，實用面積1,010方呎，為連天台平台間隔，成交價2,198萬元，呎價21,762元。

項目亦錄得5伙招標成交，包括1A期2伙Garden Collection單位，以及1B期3伙單位，當中Bleu Avenue第2B期2座23樓D室，為Sky Collection單位，實用面積691方呎連58方呎平台及475方呎天台，成交價1191.8萬元，呎價17,247元。

新地副董事總經理雷霆透露，有見拆息和按揭利息下調，銀行存款利息持續低企，形成一手推盤條件，「SIERRA SEA」第2A期已申請預售樓花同意書，會盡快推出市場，預計提供約2000伙。同時下半年亦會盡快推出「NOVO LAND」第3A期、「天璽．天」第2期。