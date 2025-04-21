SIERRA SEA加推118伙 入場價314萬 折實平均呎價11498元｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」市傳截至昨日(20日)已累收逾12,500個購樓意向登記，以首兩張價單共238伙計算，超額認購逾51倍，市場反應火熱。今日(21日)加推第3號價單，涉及118伙，維持最高折扣15%，折實售價由314.84萬元起，折實呎價由10,237元起，折實平均呎價11,498元，較上周五(18日)推出的2號價單10,888元高約5.6%。
新地副董事總經理雷霆表示，新加推單位集中於中高層，部分可享海景，整體仍屬原價加推，項目有機會於明日(22日)公布項目銷售安排，最快於本周六(26日)開售。他表示，關稅戰後市場情況已穩定，預期聯儲局會連環減息，有利供樓人士。
新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」第3號價單涵蓋15伙一房、67伙兩房及36伙三房，實用面積介乎301至700方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實售價由314.84萬至838.27萬元，折實呎價介乎10,237元至12,702元。
最低售價單位為Aqua Avenue第3座1樓G室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價314.84萬元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓H室，實用面積523方呎，三房間隔，折實呎價10,237元。
示範單位錄逾4萬參觀人次
陳漢麟稱，復活節假期港人外遊，但項目反應仍然熱烈，開放示範單位以來，已累積逾4萬參觀人次，預計今日內可突破18,000票。客源方面，新界區佔約三分之一，而九龍及港島區合共佔約三分之一，當中亦不乏內地客，約佔兩成。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。