SIERRA SEA加推118伙 入場價314萬 折實平均呎價11498元｜西沙新盤

SIERRA SEA第3號價單涵蓋15伙一房、67伙兩房及36伙三房，實用面積介乎301至700方呎。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」市傳截至昨日(20日)已累收逾12,500個購樓意向登記，以首兩張價單共238伙計算，超額認購逾51倍，市場反應火熱。今日(21日)加推第3號價單，涉及118伙，維持最高折扣15%，折實售價由314.84萬元起，折實呎價由10,237元起，折實平均呎價11,498元，較上周五(18日)推出的2號價單10,888元高約5.6%。

新地副董事總經理雷霆表示，新加推單位集中於中高層，部分可享海景，整體仍屬原價加推，項目有機會於明日(22日)公布項目銷售安排，最快於本周六(26日)開售。他表示，關稅戰後市場情況已穩定，預期聯儲局會連環減息，有利供樓人士。