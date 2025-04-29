SIERRA SEA加推135伙 次輪銷售呎價最平9992元｜西沙新盤

SIERRA SEA將加推135伙，並進行次輪銷售。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(29日)宣布加推5號價單，涉及135伙，以最高折扣15%計算，單位售價由331.07萬元起，折實呎價10,368元起，折實平均呎價11,638元。同時本周六(5月3日)將開啟次輪銷售，涉及305伙，當中288伙會以價單形式發售，折實售價由327.16萬元起，折實呎價最低9992元，折實平均呎價11,550元。 新地代理執行董事陳漢麟表示，是次加推的5號價單提供135伙，包括27伙一房、68伙兩房及40伙三房，實用面積由301方呎至702方呎，更首次推售第1座海景單位，因此屬原價加推。折實售價由331.07萬元至899.81萬元，呎價由10,368元至13,533元。入場單位為第5座1樓F室，一房間隔，折實售價331.07萬元。而最低呎價單位為5座32樓G單位，三房間隔，折實呎價10,368元。

次輪銷售入場 價 327.16 萬 本周六進行的次輪銷售，以價單形式發售288伙單位，實用面積由301至702平方呎，市值超過18億。折實售價由327.16萬元至899.81萬元，呎價由9993元至13,533元。當中入場單位為第5座G2樓F單位，實用面積為311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元。最低呎價的單位為5座3樓A室，三房間隔，折實呎價為不足一萬的9992元。餘下的14伙會以招標形式發售，包括7伙頂層特色戶及7伙連花園特色戶。 陳漢麟補充，項目將於本週四(5月1日)下午8時截止收票，週五(5月2日)進行抽籤。周六的次輪銷售方式與首輪一樣，會於早上9時展開銷售，分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排188伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。

雷霆 ：料 「夢寐以求價」會 掀起 搶購 被問及一手貨尾量問題，新地副董事總經理雷霆表示，目前西沙區樓盤供應不多，當中項目有不少優質單位以「夢寐以求價」推售，對周六的銷情有信心，料會有新一輪搶購。 「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。 即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)