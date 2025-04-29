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地產
2025-04-29 18:15:40

SIERRA SEA加推135伙 次輪銷售呎價最平9992元｜西沙新盤

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SIERRA SEA加推135伙 次輪銷售呎價最平9992元｜西沙新盤

SIERRA SEA將加推135伙，並進行次輪銷售。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(29)宣布加推5號價單，涉及135伙，以最高折扣15%計算，單位售價由331.07萬元起，折實呎價10,368元起，折實平均呎價11,638元。同時本周六(53)將開啟次輪銷售，涉及305伙，當中288伙會以價單形式發售，折實售價由327.16萬元起，折實呎價最低9992元，折實平均呎價11,550元。

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次加推的5號價單提供135伙，包括27伙一房、68伙兩房及40伙三房，實用面積由301方呎至702方呎，更首次推售第1座海景單位，因此屬原價加推。折實售價由331.07萬元至899.81萬元，呎價由10,368元至13,533元。入場單位為第51F室，一房間隔，折實售價331.07萬元。而最低呎價單位為532G單位，房間隔折實呎價10,368元。

次輪銷售入場327.16

本周六進行的次輪銷售，以價單形式發售288伙單位，實用面積由301702平方呎，市值超過18折實售價由327.16萬元至899.81萬元，呎價由9993元至13,533元。當中入場單位為第5G2F單位，實用面積為311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元。最低呎價的單位為53A室，房間隔折實呎價為不足一萬的9992元。餘下的14伙會以招標形式發售，包括7伙頂層特色戶及7伙連花園特色戶。

陳漢麟補充，項目將於本週四(51)下午8時截止收，週五(52)進行抽籤周六的次輪銷售方式與首輪一樣，會於早上9時展開銷售，分為AB兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排188伙於該時段發售，細分為A1A2A3A1組買家須認購310伙，A2組買家須認購23伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購12伙。

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雷霆：料「夢寐以求價」會掀起搶購

被問及一手貨尾量問題，新地副董事總經理雷霆表示，目前西沙區樓盤供應不多，當中項目有不少優質單位以「夢寐以求價」推售，對周六有信心，料會有新一輪搶購。

SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue1235座，提供781伙，單位實用面積介乎3011,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025121日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

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