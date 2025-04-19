SIERRA SEA加推80伙　最平307萬起　折實平均呎價$10888｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」市場反應熾熱，周五(18日)加推第2號價單，涉及80伙，戶型涵蓋一房至三房，包括首度推出700方呎的三房一套連儲物室間隔單位，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由307.61萬元起，折實平均呎價10,888元，屬原價加推。
該盤2號價單涵蓋20伙一房、25伙兩房及35伙三房，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由307.61萬至787.61萬元，折實呎價介乎10,085元至11,382元。
入場單位為Aqua Avenue第5座1樓G單室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價307.61萬元，折實呎價約10,220元。呎價最低單位為Aqua Avenue第3座G2樓H室，實用面積523方呎，三房間隔，折實售價527.42萬元，折實呎價10,085元。
暫收逾4000票 超額認購近16倍
「SIERRA SEA」收票情況持續踴躍，市場消息指，截至昨日累收逾4,000票，以首兩張價單共238伙計算，超額認購近16倍。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。