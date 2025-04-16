SIERRA SEA周四開始收票 新地會會員享置業優惠｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」周二(15日)公布首張價單，涉及158伙，以最高折扣15%計算，折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至11,126元，折實平均呎價10,398元。 新地代理執行董事陳漢麟表示，項目今日(16日)首度開放示範單位予公眾參觀，現場所見出現排隊人龍輪候參觀，氣氛熱鬧；而明天(17日)正式收票，首張價單提供的「漸進式供款」及「收租皇財務安排」付款計劃深受市場關注，尤其一房及三房大單位接到不少查詢，將視乎認購登記情況積極考慮加推單位。

SIERRA SEA今日(16日)首度開放示範單位予公眾參觀，現場所見出現排隊人龍輪候參觀，氣氛熱鬧。

至於新地會為配合「SIERRA SEA」銷售部署，特向會員買家提供置業優惠及舉辦不同活動，包括置業專題講座、海洋飾物碟工作坊等。新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員人數目前錄得超過55萬，會員買家凡購買「SIERRA SEA」相關價單內的指明住宅物業，可享10,000元折扣或家具優惠及1%售價折扣優惠；於指定銷售日購買指明住宅物業，即可獲贈100 Point Dollar、Go Royal 100元餐飲禮券及Go Royal Gold Premium 酒店會籍一年；以及凡參觀項目現樓示範單位，西沙GO PARK 20元餐飲折扣贈券2張及新城市廣場150元購物禮券一套；登記參加「新地會x HomeSquare實時意見分享即時賞」，即可換領總值350元指定HomeSquare禮券一套。