SIERRA SEA夥中銀推靈活按揭服務 設額外現金獎賞｜西沙新盤

陳漢麟指，相信復活節假期完結後會有更多人回港前來參觀示範單位及入票，料最終有機會突破3萬票；而項目完成首輪銷售後，會視乎銷情會盡快加推單位應市。項目是次為買家提供Super第二按揭貸款，首3年定息1厘，最長按揭期25年；第4年息口為P加1厘，一、二按最高貸款額達樓價八成。

為配合不同置業人士需求，項目與中銀香港(2388)推出靈活多元化的按揭服務及現金獎賞。中銀香港個人數字金融產品部副總經理(貸款)劉寶萍表示，為方便新來港人士，該行特設普通話專隊，為客戶提供服務。另外「SIERRA SEA」買家經該行申請按揭，可額外獲1,688元現金獎賞。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。