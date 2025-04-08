SIERRA SEA快將開價 新地雷霆：關稅戰衝擊市場 或有更大減息空間｜西沙新盤

雷霆(左)稱，「SIERRA SEA」已上載售樓說明書於其網站，會盡快公布首張價單；右為陳漢麟。

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(8日)公布最新銷售部署，新地副董事總經理雷霆表示，項目已上載售樓說明書於其網站，會盡快公布首張價單。他指出，關稅戰當然對市場帶來衝擊，但相信氣氛很快會緩和，樂觀而言美國聯儲局要加快提振經濟，有更大的減息空間，可能「嚟得更加快，更加頻密」，對樓市有利。

新地代理執行董事陳漢麟稱，項目今日開放兩個示範單位予傳媒率先參觀，包括Aqua Avenue第1座10樓J室，為無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積453方呎。單位採可持續跨代設計，屬集團首個樓盤採用此設計，配有浴室扶手、廚房升降拉籃、加強防滑地磚、走廊感應地腳燈、露台環保木地台。