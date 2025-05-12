SIERRA SEA料收逾3萬票 周三首輪發售｜西沙新盤

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」 於周三(14日)進行首輪銷售，項目今晚(12日)截止收票，新地代理執行董事陳漢麟表示，保守估計收票數字會超過3萬張。

陳漢麟指，本輪收票比例依然是向隅客較多，但亦不泛新客；大手客比例與之前相約，而投資客有明顯增長。他分析指，隨著拆息回落，項目單位租金回報可觀，對投資客有吸引力。他表示，對本次銷情有信心，本周末有機會再推第二輪銷售。

康業服務有限公司「GO PARK Sports」總監朱國庭表示，「SIERRA SEA」住戶皆可享八折優惠價參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定運動課程、運動營及西沙探索之旅。除專享折扣優惠外，住戶更可享精選運動體驗，包括多元化陸上、水上運動體驗及多元化運動嘉年華。