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地產
2025-05-12 17:29:06

SIERRA SEA料收逾3萬票 周三首輪發售｜西沙新盤

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SIERRA SEA料收逾3萬票 周三首輪發售｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟(左)及康業服務有限公司「 GO PARK Sports」總監朱國庭(右)

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA 於周三(14)進行首輪銷售，項目今晚(12)截止收票，新地代理執行董事陳漢麟表示，保守估計收票數字會超過3萬張。

陳漢麟指，本輪收票比例依然是向隅客較多，但亦不泛新客；大手客比例與之前相約，而投資客有明顯增長。他分析指，隨著拆息回落，項目單位租金回報可觀，對投資客有吸引力。他表示，對本次銷情有信心，本周末有機會再推第二輪銷售。

康業服務有限公司「GO PARK Sports」總監朱國庭表示，「SIERRA SEA」住戶皆可享八折優惠價參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定運動課程、運動營及西沙探索之旅。除專享折扣優惠外，住戶更享精選運動體驗包括多元化陸上、水上運動體驗及多元化運動嘉年華。

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西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue1235座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年121日。

即睇SIERRA SEA1B期最新資訊 (House730)

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