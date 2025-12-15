熱門搜尋:
地產
2025-12-15 18:00:00

SIERRA SEA料月內推售 西沙灣交通交匯處11條巴士線全部投入服務｜西沙新盤

新地代理總經理胡致遠(中)、城巴有限公司營運主管（九龍及新界）龔樹人(左)、九龍巴士（一九三三）有限公司車務總監楊晉瑋(右)

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A期及1B期已經交樓入伙，繼「西沙灣交通交匯處」已於121日正式啟用，今日(15)巴士路線 980X(特別班次)亦正式提供服務，提供來往港島核心區的特別班次。2A期預計月內開售，並於聖誕期間公佈樓書及開放示範單位，同時今個星期會重開位於西沙GO PARK的展銷廳。

「西沙灣交通交匯處」已於121日正式啟用，除了已經投入服務的10條巴士路線980X(特別班次)亦於今日起提供服務。由城巴及九巴聯營的980X(特別班次) 接送乘客前往中環、金鐘及灣仔等商業區。新路線亦計劃陸續引入次世代電能雙層巴士，巴士設計靜音舒適，車上更配備5G Wi-Fi，締造人性化的乘車新體驗。

「西沙灣交通交匯處」位處發展項目的第1A(1)期之內，面積逾4.6萬方呎，備有5條停車灣，3條供巴士停靠、2 條供的士及其他車輛停泊候車。特設24小時「尊尚候車室」 ，配備Wi-Fi無線上網及巴士到站時間顯示屏，「SIERRA SEA」住戶亦可透過住戶專用之手機應用程式，即時查閱巴士到站時間。

西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue1235座，提供781伙，單位實用面積介乎3011,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

