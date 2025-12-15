SIERRA SEA料月內推售 西沙灣交通交匯處11條巴士線全部投入服務｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A期及1B期已經交樓入伙，繼「西沙灣交通交匯處」已於12月1日正式啟用，今日(15日)巴士路線 980X(特別班次)亦正式提供服務，提供來往港島核心區的特別班次。而第2A期預計月內開售，並於聖誕期間公佈樓書及開放示範單位，同時今個星期會重開位於西沙GO PARK的展銷廳。

「西沙灣交通交匯處」已於12月1日正式啟用，除了已經投入服務的10條巴士路線，980X(特別班次)亦於今日起提供服務。由城巴及九巴聯營的980X(特別班次) 接送乘客前往中環、金鐘及灣仔等商業區。新路線亦計劃陸續引入次世代電能雙層巴士，巴士設計靜音舒適，車上更配備5G Wi-Fi，締造人性化的乘車新體驗。