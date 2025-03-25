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地產
2025-03-25 15:33:18

SIERRA SEA於GO PARK設萬呎展銷廳 短期批預售最快4月開賣｜西沙新盤

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SIERRA SEA於GO PARK設萬呎展銷廳 短期批預售最快4月開賣｜西沙新盤

SIERRA SEA今日首度開放「Sai Sha Gallery」予傳媒參觀，圖左為雷霆，右為陳漢麟。

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新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(25)公布，將於西沙GO PARK商場內設立展銷廳，本周四(27)率先開放項目大樓模型予公眾參觀，預計可於短期內獲批預售樓花同意書，最快4月開售。

新地副董事總經理雷霆表示，西沙GO PARK自開放以來到訪人士與日俱增，過去一星期已錄得約8萬人次到訪，已成功打造為「香港後花園」。「SIERRA SEA」已接獲不少有興趣置業人士查詢，今日首度開放「Sai Sha Gallery」予傳媒參觀，為樓盤推售攻勢展開序幕。

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新地代理執行董事陳漢麟稱，項目推盤攻勢已進入直路，將於4月啟動銷售部署，逾10,000方呎的「Sai Sha Gallery」，以展示佔地逾670萬方呎的西沙綜合發展項目的優勢，至於示範單位將設於九龍站環球貿易廣場(ICC)

陳漢麟續稱，城巴營辦的580線將於本周六(29)投入服務，於星期六、日及公眾假期提供服務，特快接駁沙田市中心及西沙GO PARK

SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，提供781伙，包括第1A(2)期的Aqua Avenue 1235座，預計入伙日期為今年121日。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

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