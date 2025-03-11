SIERRA SEA最快下月推售 設逾4.6萬呎交通交匯處｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟稱，集團優化西沙的基建和設施外，更特於發展項目的第 1A(1)期內設逾46,000 方呎的「西沙灣交通交匯處」，備有5條停車灣，其中3條供巴士停靠、2條供的士及其他車輛停泊候車。交匯處附設尊貴候車室，配備Wi-Fi無線上網及巴士到站時間顯示屏，住戶亦可透過住戶專用的手機應用程式，了解巴士到站資訊。

陳漢麟續稱，配合「SIERRA SEA」的需要，現時以「西沙 GO PARK」為尾站巴士路線包括287、581及582，於期數入伙時，總站將伸延至「西沙灣交通交匯處」。另在發展項目入伙時，新增的條巴士路線將配合啟行，往返沙田市中心、荃灣站、尖東麼地道及九龍灣；而擬加開的2條特別班次的巴士路線 980X及A41P，分別前往中環、金鐘及灣仔等，以及港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，已步入最後的諮詢程序。3條現有巴路線、4條即將通車之路線，再加上 2 條正諮詢的路線，合共9條巴士線將以「西沙灣交通交匯處」為總站；加上既有的小巴路線807K及807S，方便住客往來港鐵烏溪沙站及大學站。