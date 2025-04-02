SIERRA SEA會所設168項遊樂設施 面積148萬呎屬新地歷來最大規模(有圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目「SIERRA SEA」今日(2日)介紹會所設施及展示模型，新地副董事總經理雷霆表示，項目設於西沙GO PARK內的「Sai Sha Gallery」到訪人士絡繹不絕，接獲不少查詢，而項目的推售攻勢正式展開，預期日內獲批預售樓花同意書，會盡快公布售樓說明書及首張價單，有機會於復活節假期對外開放示範單位，維持目標本月內開售。他稱，上月新盤銷情暢旺，3月份錄得約2,400宗一手成交，相信樓市首季熱度將會延續。

新地代理執行董事陳漢麟指，西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。