SIERRA SEA會所連園林面積共148萬呎 擁168項設施 湖畔主題小屋等有得睇(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目「SIERRA SEA」坐擁巨型會所「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，涵蓋3 大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬新地旗下住宅項目歷來最大規模。 該盤率先開放部分設施，其中兩大主題會所「Seaside Club」及「Seasons Club」，以及「Lakeside Lodges」、「Woodland」、部分「Parklands」與「Aqualands」設施，動靜皆宜。 「 Parklands 」綠境園林地帶 人寵共融玩樂空間 「Resorts World」的戶外園林設計以自然共生為主題，環抱廣闊綠意與繽紛花卉，營造出宜人愜意的生活節奏。「The Great Lawn大草原」為整個園區的核心綠地，開闊草坪上設有多功能活動區及美食車聚點，讓住戶可隨時展開野餐、舉辦小型派對，或於周末欣賞露天表演。園林中亦建有一座巨大的圓型韆鞦架「Swing Up High韆鞦臺」，可多人同時使用。 除大人與小孩外，項目亦為毛孩打造專屬空間。「Paws Park毛孩天地」設有多重跳圈、斜路板與高低級等障礙訓練設施，並設置寵物沖洗設施及飲水站，讓毛孩盡情奔馳嬉戲。住戶更可帶同毛孩到訪寵物友善戶外咖啡廳「Whiskers Café毛孩共嚐」，於綠意環境中享用輕食與飲品，體驗人寵共享的溫馨時刻。

「 Woodland 」生態共生林境 感受自然與生命律動 「Woodland」為全港住宅項目中罕見的原生態保育林區，以維護生態多樣性為設計理念，保留豐富的原生動植物物種，項目特意保留廣闊的保育樹林「Circle of Woods綠環木林」，住戶更可一邊運動一邊吸取芬多精，於「Merry Go Around綠環單車徑」中環繞綠樹悠然享受微風拂過，或於露天健身空間「Fitness Grove觀林健身區」中鍛鍊體魄，以及在「Woodside Yoga林聲瑜伽」中舒展身心。此外，亦特設「Eco Pond叢林生態池」，池畔種滿多種花草，水光瀲灩、花葉相映，色彩斑斕的蝴蝶在花間飛舞，令人心曠神怡。生態池一旁設有多個獨立燒烤區「Grill Garden 田園燒烤」，讓住戶可在綠蔭環抱下與親友共享美食，感受愜意聚會時光。 「 Lakeside Lodges 」 5 間湖畔主題小屋 與親友共渡幸福時光 「Resorts World」特意在園林間打造人工湖「The Mirror Lake 天空之鏡」，提供大型音樂噴泉，湖畔設有蜿蜒步道與觀景平台，夜間更以柔和燈光照映湖面，營造出北歐湖區風格般的詩意景象。一旁設有5大湖畔主題小屋「Lakeside Lodges」，分別為以音樂及美食為主題的「Busker’s Lodge藝舍」、以Spa為主元素的「Tranquil Lodge悠舍」、山系露營風格的「Camp Lodge營舍」、配備一系列專業廚房設備的「Ripple Lodge漣舍」及設有廣闊私人草坪的「Serenade Lodge悅舍」，特別適合舉行戶外證婚及私人宴會。每間小屋均有專屬湖畔戶外空間及BBQ設施，讓住戶隨時觀賞四季不同的美景，享受一刻寧謐時光。

「 Seaside Club 」盡享動靜之間的恬逸時光 餐飲空間方面，「Lite Bistro悠嚐」以全景玻璃窗引入柔光與園景，主打家庭式料理，並將「Farm To Table」及 「Sea To Table」概念引入餐單內，從農場及漁獲產地直送新鮮食材，並將由餐廳主廚為住戶烹煮美味菜餚；餐廳亦可連接戶外餐飲空間「EverGreen 綠饌」。「TreeTopia 漫光輕座」則以簡約木質調設計打造舒適咖啡角落，適合輕談小聚。 室內遊樂天地「Sprout Glasshouse童溫樂園」以森林為主題，採用自然光及安全材質，設有閱讀、手作與互動娛樂區；樂園亦連接戶外的「Acorn Park 松果樂園ǂ」，連同毗鄰的「The Ray溢光薈」及「The Beam琉光薈」兩大宴會廳，可靈活分隔或打通使用，並接通戶外BBQ區。 運動設施方面，「Horizon Arena綠野球蹤」，並以全景玻璃設計引入自然光線及通風，可一邊運動一邊欣賞窗外綠意，多用途運動場設計適合籃球、羽毛球及匹克球等活動；相鄰的「24 OURS GYM恆動健身室」配備多款專業運動器材、重量訓練設備及人體運動機能評估系統，全天候開放。 娛樂設施方面，「Gaming Station 電玩角落」設有兩部主題賽車模擬器及57 吋巨型顯示屏，並配備VR娛樂功能，連同會所內的「Cue To Win桌上競賽」桌球區以及氣墊球等設施。而「Muse Lab音朋樂室」、「On Air開播室」及「Sound of Music仙樂室」；而「Muse Lab音朋樂室」同時可作為Band房。連同私享卡拉OK室「Hype K-Box」、鋼琴室及桌遊空間等豐富娛樂設施，為住戶提供多元化消閒選擇。