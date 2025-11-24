SIERRA SEA會所連園林面積共148萬呎 擁168項設施 湖畔主題小屋等有得睇(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目「SIERRA SEA」坐擁巨型會所「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，涵蓋3 大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬新地旗下住宅項目歷來最大規模。
該盤率先開放部分設施，其中兩大主題會所「Seaside Club」及「Seasons Club」，以及「Lakeside Lodges」、「Woodland」、部分「Parklands」與「Aqualands」設施，動靜皆宜。
「Parklands」綠境園林地帶 人寵共融玩樂空間
「Resorts World」的戶外園林設計以自然共生為主題，環抱廣闊綠意與繽紛花卉，營造出宜人愜意的生活節奏。「The Great Lawn大草原」為整個園區的核心綠地，開闊草坪上設有多功能活動區及美食車聚點，讓住戶可隨時展開野餐、舉辦小型派對，或於周末欣賞露天表演。園林中亦建有一座巨大的圓型韆鞦架「Swing Up High韆鞦臺」，可多人同時使用。
除大人與小孩外，項目亦為毛孩打造專屬空間。「Paws Park毛孩天地」設有多重跳圈、斜路板與高低級等障礙訓練設施，並設置寵物沖洗設施及飲水站，讓毛孩盡情奔馳嬉戲。住戶更可帶同毛孩到訪寵物友善戶外咖啡廳「Whiskers Café毛孩共嚐」，於綠意環境中享用輕食與飲品，體驗人寵共享的溫馨時刻。
「Woodland」生態共生林境 感受自然與生命律動
「Woodland」為全港住宅項目中罕見的原生態保育林區，以維護生態多樣性為設計理念，保留豐富的原生動植物物種，項目特意保留廣闊的保育樹林「Circle of Woods綠環木林」，住戶更可一邊運動一邊吸取芬多精，於「Merry Go Around綠環單車徑」中環繞綠樹悠然享受微風拂過，或於露天健身空間「Fitness Grove觀林健身區」中鍛鍊體魄，以及在「Woodside Yoga林聲瑜伽」中舒展身心。此外，亦特設「Eco Pond叢林生態池」，池畔種滿多種花草，水光瀲灩、花葉相映，色彩斑斕的蝴蝶在花間飛舞，令人心曠神怡。生態池一旁設有多個獨立燒烤區「Grill Garden 田園燒烤」，讓住戶可在綠蔭環抱下與親友共享美食，感受愜意聚會時光。
「Lakeside Lodges」5 間湖畔主題小屋 與親友共渡幸福時光
「Resorts World」特意在園林間打造人工湖「The Mirror Lake 天空之鏡」，提供大型音樂噴泉，湖畔設有蜿蜒步道與觀景平台，夜間更以柔和燈光照映湖面，營造出北歐湖區風格般的詩意景象。一旁設有5大湖畔主題小屋「Lakeside Lodges」，分別為以音樂及美食為主題的「Busker’s Lodge藝舍」、以Spa為主元素的「Tranquil Lodge悠舍」、山系露營風格的「Camp Lodge營舍」、配備一系列專業廚房設備的「Ripple Lodge漣舍」及設有廣闊私人草坪的「Serenade Lodge悅舍」，特別適合舉行戶外證婚及私人宴會。每間小屋均有專屬湖畔戶外空間及BBQ設施，讓住戶隨時觀賞四季不同的美景，享受一刻寧謐時光。
「Seaside Club」盡享動靜之間的恬逸時光
餐飲空間方面，「Lite Bistro悠嚐」以全景玻璃窗引入柔光與園景，主打家庭式料理，並將「Farm To Table」及 「Sea To Table」概念引入餐單內，從農場及漁獲產地直送新鮮食材，並將由餐廳主廚為住戶烹煮美味菜餚；餐廳亦可連接戶外餐飲空間「EverGreen 綠饌」。「TreeTopia 漫光輕座」則以簡約木質調設計打造舒適咖啡角落，適合輕談小聚。
室內遊樂天地「Sprout Glasshouse童溫樂園」以森林為主題，採用自然光及安全材質，設有閱讀、手作與互動娛樂區；樂園亦連接戶外的「Acorn Park 松果樂園ǂ」，連同毗鄰的「The Ray溢光薈」及「The Beam琉光薈」兩大宴會廳，可靈活分隔或打通使用，並接通戶外BBQ區。
運動設施方面，「Horizon Arena綠野球蹤」，並以全景玻璃設計引入自然光線及通風，可一邊運動一邊欣賞窗外綠意，多用途運動場設計適合籃球、羽毛球及匹克球等活動；相鄰的「24 OURS GYM恆動健身室」配備多款專業運動器材、重量訓練設備及人體運動機能評估系統，全天候開放。
娛樂設施方面，「Gaming Station 電玩角落」設有兩部主題賽車模擬器及57 吋巨型顯示屏，並配備VR娛樂功能，連同會所內的「Cue To Win桌上競賽」桌球區以及氣墊球等設施。而「Muse Lab音朋樂室」、「On Air開播室」及「Sound of Music仙樂室」；而「Muse Lab音朋樂室」同時可作為Band房。連同私享卡拉OK室「Hype K-Box」、鋼琴室及桌遊空間等豐富娛樂設施，為住戶提供多元化消閒選擇。
「Aqualands」水上游樂設施 打造巨型水上世界
水上遊樂設施為「Resorts World」的其中一大亮點。10大水漾樂園當中，包括約25米戶外動感訓練池「Sky Lagoon天湖池」、可用作水中健身體驗的「Blue Lagoon藍湖池」、兒童水上玩樂池「Aqua Adventure水動樂園」設有旋轉激流滑梯、傾盆水桶、造型噴泉及水槍炮台等設施、大型Jacuzzi區「HydroHaven 游樂水療池」及配備水療功能的「Tension Buster 舒壓按摩區」亦將率先開放。
「Seasons Club」樂聚四季同歡 連繫家人共創美好時光
「Seasons Club」以「樂聚共融」為理念，為家庭住戶與不同世代成員而設，融合親子互動、健康生活與綠意美學，打造溫馨愉悅的家庭共聚空間。 「Boundless Fit常菁健身室」設有低衝擊力訓練設備及伸展區，並提供專業運動指導，「All Day Lounge全日間」為全天候開放的閒坐區域，住戶可在此自在小聚、閱讀或享用自備餐點。「We Can Cook 試煮廚樂」設有開放式烹飪台與備餐檯，並提供智能水耕櫃(Hydroponic Cabinet)。「Cooking Blossom花間漫煮」則配備專業級Pizza烘烤窯與煮食設備，可用作舉辦親子烹飪活動。
與之相連的「Grow To Glow 舒心農莊」以「Farm on Table」為靈感，配備有機農圃讓住戶種植各類香料及蔬菜，同時提供露天沙發茶座及柔和日光燈，讓住戶親手體驗種植樂趣。緊鄰的「Gather N’Grill同聚燒烤園」讓住戶透過親手種植的各種香料，將燒烤美食層次再度提升。
管理費約每呎4.38元
隨著項目後續期數陸續落成，「Resorts World」將配合住戶需要分階段進一步提供更多消閒活動與娛樂空間，包括全新「Hillside Club」、「Aqualands」更多水上設施，以及多項戶外休閒空間，為住戶帶來更全面的優質生活體驗；至於屋苑管理費約每方呎4.38元。
西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。