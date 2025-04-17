SIERRA SEA有機會復活節加推 特色戶考慮招標推售｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟(中)、城巴有限公司營運主管（九龍及新界）龔樹人(左)及九巴副車務總監（東部） 黃裕廷(右)發佈新地SIERRA SEA之最新消息

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(17日) 起正式開始收飛，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目有機會於復活節假期期間加推單位，由於特色戶接獲不少查詢，考慮以招標形式推售。

陳漢麟指，項目昨日(16日)首度開放示範單位予公眾人士參觀，錄得約3,800參觀人次，反應熱烈，當中投資者比例佔不少於40%，同時吸引不少年輕人士及換樓客到場參觀。

聯同九巴及城巴於復活節舉辦免費乘車日

發展商今日宣布，於復活節期間將聯同九巴及城巴舉辦免費乘車日，於今年4月18至21日期間，可免費乘搭巴士路線 287、580、581及582往返「西沙 GO PARK」 。新地特於發展項目設逾46,000方呎的「西沙灣交通交匯處」 ，「SIERRA SEA」 貼鄰此交通交匯處。