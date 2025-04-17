SIERRA SEA有機會復活節加推 特色戶考慮招標推售｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(17日) 起正式開始收飛，新地代理執行董事陳漢麟表示，項目有機會於復活節假期期間加推單位，由於特色戶接獲不少查詢，考慮以招標形式推售。
陳漢麟指，項目昨日(16日)首度開放示範單位予公眾人士參觀，錄得約3,800參觀人次，反應熱烈，當中投資者比例佔不少於40%，同時吸引不少年輕人士及換樓客到場參觀。
聯同九巴及城巴於復活節舉辦免費乘車日
發展商今日宣布，於復活節期間將聯同九巴及城巴舉辦免費乘車日，於今年4月18至21日期間，可免費乘搭巴士路線 287、580、581及582往返「西沙 GO PARK」 。新地特於發展項目設逾46,000方呎的「西沙灣交通交匯處」 ，「SIERRA SEA」 貼鄰此交通交匯處。
九巴副車務總監（東部） 黃裕廷表示，現時九巴路線287由大學站輕鬆直達「西沙 GO PARK」，來回程均途經錦駿苑站，乘客可於該站優惠轉乘超過10條九巴路線，最高可享9.3元車資優惠，等同路線287一程免費。未來九巴亦將新增2條巴士路線 980X(特別班次)及A41P(特別班次)，分別前往中環、金鐘及灣仔等商業區、以及港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，兩條特別班次路線已步入最後的諮詢程序，並將會與路線287同樣以「西沙灣交通交匯處」為總站。此外，九巴現於周末及假日更提供「寵物巴士遊」服務，寵物巴士PB1A往返大埔、沙田及PB1B往返將軍澳及西貢。
城巴營運主管(九龍及新界)龔樹人指，城巴的「馬鞍山·西沙」巴士網絡令馬鞍山及西沙居民一直渴求的全新交通連接得以實現。城巴現時於「西沙 GO PARak」提供的路線，包括全新特快路線580往返沙田巿中心、特快巴士路線581迅達烏溪沙站以及馬鞍山站及特快巴士路線582往返大學站及科學園。城巴將會因應顧客需求提升現有路線的服務水平，包括計劃將580號路線提升至每日服務，以及陸續開辦其他招標路線，分別往來九龍灣、尖沙咀及荃灣，並建議向居民提供接駁港島的直達巴士線。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。