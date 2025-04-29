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地產
2025-04-29 18:50:06

SIERRA SEA標售3伙特色戶 最高呎價達1.5萬｜西沙新盤

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SIERRA SEA標售3伙特色戶 最高呎價達1.5萬｜西沙新盤

SIERRA SEA標售出3伙特色戶。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今天(29)錄得3宗招標成交，均為Garden Collection特色戶，成交金額400.5萬元至754.6萬元，合共套現逾1,739.1萬元。

當中最高成交金額單位為Aqua Avenue 3G1H單位，實用面積為496平方呎連 391平方呎花園，成交金額7,546萬元，成交呎價15,214元。

新地代理執行董事陳漢麟表示，現時僅餘2Garden Collection特色戶可供即時出售。另外，本周六(53)進行的次輪銷售，當中有14伙特色戶以招標形式發售，包括7Sky Collection頂層特色戶及7Garden Collection特色戶。

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SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue1235座，提供781伙，單位實用面積介乎3011,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025121日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

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