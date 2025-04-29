SIERRA SEA標售3伙特色戶 最高呎價達1.5萬｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟表示，現時僅餘2伙Garden Collection特色戶可供即時出售。另外，本周六(5月3日)進行的次輪銷售，當中有14伙特色戶會以招標形式發售，包括7伙Sky Collection頂層特色戶及7伙Garden Collection特色戶。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

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