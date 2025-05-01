SIERRA SEA次輪累收逾3.9萬票 中原於GO PARK設旗艦專門店｜西沙新盤

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」將於後日(3日)次輪推售305伙，當中288伙以價單發售，另招標出售14伙特色戶。今日(1日)宣布項目截至昨日(4月30日)累積收逾3.9萬票，超額認購逾134倍，已超越首輪銷售成績。新地代理執行董事陳漢麟表示，除向隅客外，次輪銷售亦不泛新客，預料今日收票量會超過4萬。

「SIERRA SEA旗艦店」位於馬鞍山西沙海映路9號107B號鋪，GO PARK已成香港嶄新地標，至1月22日開幕後錄得逾108萬人次，成為港人最愛後花園。分行由馬鞍山區、將軍澳區及西貢區精英代理合力於場內坐鎮，為客人提供項目最新資訊，致力為市民提供專業及貼心的地產代理服務，近日亦有不少客人專程實地考察樓盤環境。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市以一手主導，新盤以低價推售，引起全城注目，銷情火熱，「SIERRA SEA」首輪累積大批向隅客，料本週六再次即日「一Q清枱」機會極大，首輪客人當中用家及投資者入市比例佔約7成及3成，用家以年青客居多，受惠發展商貼心推出「收租皇財務安排」，本行首輪錄一組大手客人入市7伙作收租用途，及多組客人購入多於一伙，打算一間作自用，另一間作長線投資用途。

陳永傑亦表示，項目鄰近科學園及香港中文大學，有穩定及持續的企業專才及大學生租客需求，租金回報料可達3.5至4厘。