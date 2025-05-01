SIERRA SEA次輪累收逾3.9萬票 中原於GO PARK設旗艦專門店｜西沙新盤

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」將於後日(3日)次輪推售305伙，當中288伙以價單發售，另招標出售14伙特色戶。今日(1日)宣布項目截至昨日(4月30日)累積收逾3.9萬票，超額認購逾134倍，已超越首輪銷售成績。新地代理執行董事陳漢麟表示，除向隅客外，次輪銷售亦不泛新客，預料今日收票量會超過4萬。
中原地產為迎接項目商機，率先於GO PARK開設首間「SIERRA SEA」旗艦專門店，為客戶提供項目詳細資訊，今天邀得新地代理執行董事陳漢麟，與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原地產九龍董事劉瑛琳、中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明、中原地產新界東高級資深營業董事余志偉及中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞一同主持開幕儀式，場面熱鬧。
「SIERRA SEA旗艦店」位於馬鞍山西沙海映路9號107B號鋪，GO PARK已成香港嶄新地標，至1月22日開幕後錄得逾108萬人次，成為港人最愛後花園。分行由馬鞍山區、將軍澳區及西貢區精英代理合力於場內坐鎮，為客人提供項目最新資訊，致力為市民提供專業及貼心的地產代理服務，近日亦有不少客人專程實地考察樓盤環境。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市以一手主導，新盤以低價推售，引起全城注目，銷情火熱，「SIERRA SEA」首輪累積大批向隅客，料本週六再次即日「一Q清枱」機會極大，首輪客人當中用家及投資者入市比例佔約7成及3成，用家以年青客居多，受惠發展商貼心推出「收租皇財務安排」，本行首輪錄一組大手客人入市7伙作收租用途，及多組客人購入多於一伙，打算一間作自用，另一間作長線投資用途。
陳永傑亦表示，項目鄰近科學園及香港中文大學，有穩定及持續的企業專才及大學生租客需求，租金回報料可達3.5至4厘。
黃金周假期料內地客入市個客增
4月下旬關稅戰開始有緩和跡象，整體市場氣氛逐步回升，全月錄約1200宗一手成交， 5月份黃金周檔期，參考項目首輪內地客入市比例佔約2成，次輪銷售正值黃金周假期，料內地客入市個案更會上升。預期本月多個大型新盤接連推售，一手成交可錄約2000宗，短期內二手市場焦點被分散，但整體租金持續高企，即將踏入暑假租賃旺季，加上憧憬今年息口繼續回落，市場預料5月美國有機會再次減息，「供平過租」情況更見明顯，相信可進一步刺激買家入市意欲，市場購買力逐步釋放。
方力申盛讚西沙GO PARK
另外，方力申開辦的香港游泳學校今日於GO PARK進行開幕水運會。他盛讚GO PARK的環境和食肆，對「SIERRA SEA」亦感興趣，並笑指已與其他商店成為「鄰居」獲得折扣。
「SIERRA SEA」本周六的次輪銷售，涉及305伙，當中288伙會以價單形式發售，折實售價由327.16萬元起，折實呎價最低9992元，折實平均呎價11,550元。