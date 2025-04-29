SIERRA SEA燃起購買力 4月新盤成交突破千宗

SIERRA SEA累售324伙，套現逾17億元。(資料圖片)

關稅戰再起，加上股市波動，整體樓市交投有所放緩，發展商推盤態度變得保守，本月一手市場以餘貨銷售為主，暫只有新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」全新盤開售，上周六首輪發售318伙即日沽清，帶動本月一手成交錄約1,050宗，惟仍較上月同期跌逾五成。不過業界對下月感樂觀，料一手成交達3,000宗。 「SIERRA SEA」昨日招標售出Aqua Avenue第3座29樓C室，三房一套加工作間連洗手間間隔，實用面積701方呎，另設484方呎天台及58方呎平台，成交價約1,228.42萬元，呎價17,524元。該盤累售324伙，套現逾17億元。

朗天峰頂層特色戶 逾1188萬雙破頂沽 嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」昨沽1伙頂層特色單位，為2座27樓A室，實用面積679方呎，附202方呎平台及363方呎天台，三房一套房連梗廚及儲物室間隔，成交價1,188.25萬元，呎價1.75萬元，兩者齊創項目新高，並享一個車位認購權。該盤4月售出12伙，迄今累沽460伙，成交金額逾19.6億元。 瑜一．天海4月售105伙 華懋集團及港鐵(066)合作的何文田「瑜一．天海」昨招標售出2B座21樓C室，兩房梗廚間隔，擁西九龍海景，實用面積522方呎，成交價1,363.36萬元，呎價26,118元。該盤自月初現樓推售後累沽105伙，套現約12.3億元。整個「瑜一」系列目前累沽575伙，套現逾92.3億元。