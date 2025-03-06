SIERRA SEA短期內獲批預售 最快月內推出｜西沙新盤

他續指，SIERRA SEA的銷售籌備工作已進入最快階段，只等待預售樓花同意書批出，而項目另外兩期亦正待審批預售樓花同意書。

新地代理工程管理部策劃總監胡茵芬表示，集團一向秉承三個原則，「基建先行、服務社區、以心建家」，並將環境保育及生態平衡作為其核心使命的一部分，展現對環境和社會責任的承諾，推動可持續建築環境，從而建構一個更共融、更宜居的社會。

胡茵芬續指，「西沙綜合發展項目」在開發項目中特別保留一幅約30,000方呎的樹林。此外，項目精心打造生態池塘，作為現有生態系統的自然延伸，四周將種植各種花卉植物和茂盛的綠色植被，提供一個親近自然、享受生態美景的環境。

胡茵芬稱，新地耗資數十億元，由2018年起開展歷時6年的優化工程，包括將一段長約1.5公里的西沙路，由雙線行車擴闊至四線。集團於西沙項目中加建三條附設升降機的行人天橋、擴闊行人路、增設單車徑。此外，新地更斥資興建長約2.1公里排水渠及長約3.9公里的排污設施。