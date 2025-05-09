SIERRA SEA示範單位｜第1B期489呎兩房連儲物室適合小家庭(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目的第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度最高約3.325米，極具空間感。標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。
Bleu Avenue第2座10樓C室兩房連儲物室
發展商設有2個連家具無改動示範單位，其中Bleu Avenue第2座10樓C室，屬兩房連儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積489方呎，包含一個連接客廳的27方呎露台及一個連接主人浴室16方呎工作平台，層與層之間的高度最高為3.325米，採用高樓底設計使空間感十足，適合小型家庭入住。
客飯廳長方形設計連開放式廚房
客飯廳呈長方形設計，長約5.25米，寬約2.45米，空間感十足，方便擺放各式家具，且連著開放式廚房，加強整體空間感，視覺上更寬敞。客廳/飯廳地板以色調淡雅的淺灰色雲石紋瓷磚鋪砌，襯托屋內以海洋色為主調的非凡設計。
客飯廳放置時尚的寶藍色布藝梳化，襯以同色系的抱枕及藍白雙間的抱枕，配上簡約不規則圖案的米杏色地毯，旁邊擺放型格黑色漆面茶几後仍空間闊落，營造現代時尚的居住環境。梳化後方的原木色調牆壁添置大型地中海風情的船槳藝術掛飾，而牆身部分更設有開方式陳列架，擺放著不同海洋生物造型的飾品、帆船及珊瑚造型等藝術裝飾，打造海岸渡假式生活。客飯廳的電視牆則以寶藍漸變金色綴以立體波浪鋪滿，前面放置胡桃實木電視櫃上配以鯨魚造型的時尚擺件，由内而外感受悠然環海度假的氛圍。
單位採用開放式廚房設計，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間，廚房佈局工整實用，配備L形白色人造石工作檯面，洗滌盤更貼心配備疏水架，工作檯面的牆身同樣使用淺灰色石紋，襯上兩組莫蘭迪藍色的烤漆廚櫃，營造既溫柔又和諧的色彩對比。整個廚房提供大量收納櫃及層架，保持整潔度及供住戶擺放各種食材及廚房用具，並設有完善的廚房設備，包括Siemens雪櫃、7合1智能微蒸烤焗爐、拉趟式抽油煙機及電磁爐、洗衣乾衣機，一應俱全。開放式廚房添置吧枱式用餐空間，雲石檯面的長形餐桌，配上米色系編織實木高腳餐椅，擺放著一系列北歐風格的餐具，天花以精緻的通徹造型吊燈作點綴，處處洋溢時尚格調，同時提供了舒適的家庭互動空間。
睡房設計方正間隔靈巧實用
客飯廳、主人睡房及睡房1均享同向景觀，各個睡房均設計方正，間隔靈巧實用。睡房1為兒童打造童趣滿分的小天地，地面以複合木地板鋪砌，睡房牆身以多功能洞洞木質牆板設計，多孔板上裝有可移動的掛勾和層架，可用於擺放玩具積木、裝飾品或兒童日常使用的物品，提供大量置物空間。床架以柔和木色襯以藍色長梯，床邊擺放衣櫃連書桌以及矮身黃色絨面兒童椅，既可為房間提供收納空間，又可作文書工作之用。
主人睡房採用偌大玻璃窗設計，提升採光度，住戶能盡享廣角開揚景色。睡房設計溫馨明亮氛圍，運用簡約大地色木系及柔和粉色作主調。雙人地台床放在靠窗位置，床上鋪上簡約粉紫色床單、被套及不同風格抱枕，而床尾位置鋪上粉紅色的毛毯，為睡房增添時尚溫馨感。床頭掛上銀色海洋流線型藝術裝飾，加上茶色半透明懸空式大型衣櫃，增加房間的穿透感，衣櫃旁更設有粉色大理石紋化妝桌。
浴室1使用實心木門設計，節省空間且更靈活。地板採用色調淡雅的花灰色石紋地磚，延伸至牆身，設三件頭浴室配備，包括淋浴間、襯上白色洗手盆及坐廁，浴室設有特大鏡櫃，鏡櫃更內藏燈槽、電插座及吹風機收納位，照顧入微。洗手盆櫃內設有小物儲存空間，方便收納個人物品，維持空間的整潔。浴室則特設乾濕分離的淋浴間，更配備Panasonic浴室寶、Stiebel Eltron電熱水爐。浴室1外更有一個多用途工作平台，可以作為綠化角落或晾曬衣物，亦延伸了浴室的空間。
單位另特設儲物室，收納家務用具及各種大大小小家居用品，提供一個可以處理家務的空間而不佔用客廳/飯廳位置。牆身鋪以鏡子與莫蘭迪烤漆板相間，營造出更闊落空間，更呼應單位的藍色主調。儲物室亦可當書房使用，置有書桌、書櫃及開放式層架，可供住戶擺放各種收藏品、藝術品或書籍，根據個人需求打造專屬生活空間。
客飯廳及各房間配備窗簾，優化採光及遮光效能，貼心實用，住戶可善用空間。單位間隔靈活寬敞，大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括內置密碼、3D指紋感應及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼，提高私隱度。大門側旁設有儲物櫃，內附多格層板，方便住戶整理鞋履及收納家庭用品，牆上更設USB充電插座，便利實用。客飯廳及睡房的玻璃幕牆特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，締造舒適恆溫的住所環境。大門後方透過明窗和全身鏡的巧妙配置，提升空間感及時尚感之餘，亦方便住戶日常出門前檢查衣著打扮。
「SIERRA SEA」第1B期4座住宅大樓均鄰近「西沙灣交通交匯處」及「西沙GO PARK第2期」商場。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。