SIERRA SEA示範單位｜第1B期489呎兩房連儲物室適合小家庭(多圖有片)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目的第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度最高約3.325米，極具空間感。標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。

Bleu Avenue 第 2 座 10 樓 C 室 兩 房 連 儲物室 發展商設有2個連家具無改動示範單位，其中Bleu Avenue第2座10樓C室，屬兩房連儲物室(開放式廚房)間隔，實用面積489方呎，包含一個連接客廳的27方呎露台及一個連接主人浴室16方呎工作平台，層與層之間的高度最高為3.325米，採用高樓底設計使空間感十足，適合小型家庭入住。

客飯廳長方形設計連開放式廚房 客飯廳呈長方形設計，長約5.25米，寬約2.45米，空間感十足，方便擺放各式家具，且連著開放式廚房，加強整體空間感，視覺上更寬敞。客廳/飯廳地板以色調淡雅的淺灰色雲石紋瓷磚鋪砌，襯托屋內以海洋色為主調的非凡設計。 客飯廳放置時尚的寶藍色布藝梳化，襯以同色系的抱枕及藍白雙間的抱枕，配上簡約不規則圖案的米杏色地毯，旁邊擺放型格黑色漆面茶几後仍空間闊落，營造現代時尚的居住環境。梳化後方的原木色調牆壁添置大型地中海風情的船槳藝術掛飾，而牆身部分更設有開方式陳列架，擺放著不同海洋生物造型的飾品、帆船及珊瑚造型等藝術裝飾，打造海岸渡假式生活。客飯廳的電視牆則以寶藍漸變金色綴以立體波浪鋪滿，前面放置胡桃實木電視櫃上配以鯨魚造型的時尚擺件，由内而外感受悠然環海度假的氛圍。 單位採用開放式廚房設計，與客飯廳營造輕鬆餐廚互動空間，廚房佈局工整實用，配備L形白色人造石工作檯面，洗滌盤更貼心配備疏水架，工作檯面的牆身同樣使用淺灰色石紋，襯上兩組莫蘭迪藍色的烤漆廚櫃，營造既溫柔又和諧的色彩對比。整個廚房提供大量收納櫃及層架，保持整潔度及供住戶擺放各種食材及廚房用具，並設有完善的廚房設備，包括Siemens雪櫃、7合1智能微蒸烤焗爐、拉趟式抽油煙機及電磁爐、洗衣乾衣機，一應俱全。開放式廚房添置吧枱式用餐空間，雲石檯面的長形餐桌，配上米色系編織實木高腳餐椅，擺放著一系列北歐風格的餐具，天花以精緻的通徹造型吊燈作點綴，處處洋溢時尚格調，同時提供了舒適的家庭互動空間。