SIERRA SEA示範單位｜第1B期807呎三房 高樓底設計空間感十足(多圖有片)｜西沙新盤

發展商設有2個連家具無改動示範單位，其中Bleu Avenue第1座10樓B室，屬三房一套房連儲物室及工作間連洗手間(開放式廚房連玻璃門)間隔，實用面積807方呎，包含一個連接客廳的32方呎露台及一個連接主人浴室16方呎工作平台，層與層之間的高度最高為3.325米，採用高樓底設計使空間感十足，適合大戶家庭需求。

廚房以開放式廚房連半透明立體條紋雙門設計，地板以米色雲石紋瓷磚舖砌，廚櫃亦用上同樣色系，襯以淡雅雲石工作檯，營造出融入大自然的簡約清新度假風。廚房呈長方形，布局工整實用，窗戶和半透明雙門設計加強了空間的明亮通透度，能有效隔絕油煙，廚房中配備L型工作檯面，提供充足的烹飪和準備空間，牆上巧妙設置的置物架方便日常烹飪使用，洗滌區旁亦貼心備有置物層架，整理煮食用具更輕鬆。設有完善的廚房設備，包括Bosch雪櫃、Siemens的7合1智能微蒸烤焗爐、拉趟式抽油煙機、嵌入式單頭及雙頭煤氣爐、洗衣乾衣機，一應俱全，讓住戶享受入廚的樂趣。轉角更有展示櫃連燈帶，提升廚房的格調。開放式廚房連接工作間，內設獨立洗手間，妥貼善用空間。

而多用途儲物室現作書房及放置用戶私人收藏之用，房間以綠色露營風為主調，層架上放置各式露營用品，並於每層層架下細心佈置長型電燈，為書房提供充足照明。淡綠仿雲石紋的書桌配橄欖綠工作椅，有格調而不失雅致。房內設有窗戶，氣氛悠閒舒適。其中一面牆嵌有落地鏡面，增强空間感。

客飯廳呈長方形設計，長約7.87米，寬約2.8米，方便擺放各式家具，靈活性高。面積寬敞的客飯廳連接露台，玻璃趟門設計迎納自然光線，提升了採光效果與空間感，感覺份外開揚，窗外自然景色一覽無遺。客飯廳採用淡雅米色雲石紋瓷磚，與金色復古線條雕刻特色鏡面電視牆形成既鮮明又不失和諧的色彩對比，為客飯廳增添高尚氣派。飯廳選用大理石檯面的長形六人餐桌，配上淡綠色戶式餐椅，餐桌旁採用復古金屬色牆面設計，洋溢摩登高雅氛圍。天花掛上露營風麻繩玻璃浮球吊燈。客廳放置墨綠色絨面梳化，搭配深淺不一的同色系抱枕，並鋪上型格拼色格紋地毯，中央擺放赤陶色橢圓造型茶几組合，仍顯空間寬敞。沙發上方掛上立體藝術裝置，處處展現型格潮流的生活品味。

客飯廳與 三間 睡房享同一坐向景觀

客飯廳、主人睡房及睡房1及睡房2均享同一坐向景觀，設有落地玻璃幕牆，提升採光度之餘，讓住戶盡享開揚景觀，加強睡房空間感。

睡房1以大自然為主題，牆身鑲嵌一面莫蘭迪綠色摺疊方塊壁，極具簡約時尚設計感，可以用以放置不同裝飾，打造個性化房間。沿用淺原木色方形書桌，與摺疊方塊牆壁相映成趣，形成舒適的學習區。茶色透明衣櫃擁流線形櫃邊，既時尚又貼心，提升睡房的實用性和安全性。

睡房2貫徹單位以原木色為主調，地面以複合木地板鋪砌，增添舒適溫暖感覺。書桌櫃兩用的平台，可收納大量個人物品及床鋪用品。近窗一端連接高架床，床架以淺木色為主色調牆上的洞洞板提供置物空間，亦可擺掛吊飾而不佔用書桌桌面，盡用每一寸空間。書櫃旁擺放淺木造型衣櫃，可供擺放衣物及各式各樣生活用品，為房間提供收納空間。

主人套房以自然綠色為主調，配以綠色幾何編織布藝牆身，盡展優雅氣息之餘，營造出清新舒適的氛圍。雙人床放在靠窗位置，床上鋪上簡約草綠色床單並點綴不同風格抱枕，床尾位置則鋪上灰色拼長方形條紋床尾毯，貫徹時尚格調。床頭連接梳妝台，巧妙利用空間，而床腳與牆身之間設置置物桌，可用來擺放毛公仔或其他裝飾品，增添生活趣味。床旁搭配原木色梳妝枱及黃綠色手工編織梳妝椅，與整體色調和諧呼應。連接梳妝枱擺放高身玻璃衣櫃，讓日常收納井然有序，打造出簡潔俐落的生活環境。

浴室1與主人浴室皆使用實心木門設計，節省空間且更靈活。地板採用色調淡雅的花灰色石紋地磚，延伸至牆身，設三件頭浴室配備，包括淋浴間、襯上白色洗手盆及坐廁。浴室設有特大鏡櫃，貼心實用，鏡櫃更內藏燈槽、電插座及吹風機收納位，照顧入微。洗手盆櫃內設有小物儲存空間，方便收納個人物品，住戶可井然有序地收納物品，維持空間的整潔。浴室則特設乾濕分離的淋浴間，更配備Panasonic浴室寶、StiebelEltron電熱水爐，完善的設備讓住戶盡情享受淋浴的舒暢。浴室1為有窗設計，主人浴室外更有一個多用途平台，可以作為綠化角落或晾曬衣物，亦延伸了浴室的空間。

客飯廳及各房間配備窗簾，優化採光及遮光效能，住戶可善用空間，打造幸福理想居所。單位間隔靈活寬敞，大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括內置密碼、3D指紋感應及RFID拍卡等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，提高私隱度，便利至極。大門側旁設有儲物櫃，內附多格層板，方便住戶整理鞋履及收納家庭用品，牆上更設USB充電插座，便利實用。客飯廳及睡房的玻璃幕牆特別採用low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能，締造舒適恆溫的住所環境。大門後方透過明窗和全身鏡的巧妙配置，提升空間感及時尚感之餘，亦方便住戶日常出門前檢查衣著打扮。

單位亦配備智慧中心，可配合住戶個人需要自選智能家居產品聯控各種家居設備，如燈制、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，用家可自組個人化智能生活。主人睡房、睡房1及睡房2設有預設電位，方便住戶自行安裝電動窗簾，輕鬆調節屋內採光及遮光。同時，單位預設CAT-6區域網絡數據線和Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定供應商之互聯網，即能無縫連接全屋智能設備及互聯網。為配合智能家居的發展，項目已預留智能家居系統線路，方便住戶自主打造理想的智能生活。