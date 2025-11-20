SIERRA SEA第1A(2)期獲批滿意紙 新地：第2A期最快下月推售｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A(2)期入伙在即，新地副董事總經理雷霆表示，該期數最新已獲批滿意紙，即將展開交樓程序，短期內發信通知買家收樓，而第1B期預計亦可於短期內獲批滿意紙，隨後亦會展開收樓程序。

雷霆透露，集團部署下月推出「SIERRA SEA」第2A期，而第2B期有機會明年下半年推出。他認為，近期樓市氣氛升溫，市場上多個新盤銷情理想，而賣地中標價格亦高於市場預期，同時新盤庫存數字回落，相信發展商推盤不會再以量行先，明年樓市上升動力不容忽視，而「SIERRA SEA」第2A期具有提價空間。對於近日有發展商向撻訂買家追收差價之事，雷霆直言發展商有自己的處理手法，加上只屬極少數個案，不會影響整體樓市發展。