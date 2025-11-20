SIERRA SEA第1A(2)期獲批滿意紙 新地：第2A期最快下月推售｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A(2)期入伙在即，新地副董事總經理雷霆表示，該期數最新已獲批滿意紙，即將展開交樓程序，短期內發信通知買家收樓，而第1B期預計亦可於短期內獲批滿意紙，隨後亦會展開收樓程序。
雷霆透露，集團部署下月推出「SIERRA SEA」第2A期，而第2B期有機會明年下半年推出。他認為，近期樓市氣氛升溫，市場上多個新盤銷情理想，而賣地中標價格亦高於市場預期，同時新盤庫存數字回落，相信發展商推盤不會再以量行先，明年樓市上升動力不容忽視，而「SIERRA SEA」第2A期具有提價空間。對於近日有發展商向撻訂買家追收差價之事，雷霆直言發展商有自己的處理手法，加上只屬極少數個案，不會影響整體樓市發展。
屋苑管理費約每呎4.38元
新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」第1A(2)期及第1B期迄今尚未出售單位共有39伙，為兩房至四房間隔，實用面積介乎372至1,290方呎，不排除短期內以招標形式推售部分單位，有信心造價再創項目新高。
「SIERRA SEA」第1A(2)期及第1B期最高成交價單位為Aqua Avenue第1座17樓D室，實用面積1,010方呎，連286方呎平台及774方呎天台，成交價約2,230.89萬元，呎價22,088元。
陳漢麟續指，項目將於明日(21日)至周日(23日)舉行活動，會優先開放給予約1,500位「SIERRA SEA」業主參觀會所，而屋苑管理費約每方呎4.38元。
第2A期涉及727伙
新地代理總經理胡致遠稱，「SIERRA SEA」第2A期部署下月推出，涉及727伙，單位戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年第三季，現正申請預售樓花同意書。
西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。