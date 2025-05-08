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地產
2025-05-08 17:32:56

SIERRA SEA第1A(2)期累沽755伙 吸金逾40億 三輪價單發售單位一件不留｜西沙新盤

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SIERRA SEA第1A(2)期累沽755伙 吸金逾40億 三輪價單發售單位一件不留｜西沙新盤

第1A(2)期「SIERRA SEA」合共三輪銷售以價單發售的單位全數沽清，一件不留，銷情持續亮麗。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」昨日(7)展開壓軸第三輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，以價單推售128伙即日沽清，而項目合共三輪銷售以價單發售的單位全數沽清，一件不留，銷情持續亮麗。項目截至昨日累售755伙，套現超過40億元。

新地代理執行董事陳漢麟稱，昨日第三輪銷售過程流暢，A組大手客時段錄得14組，當中最大手客戶購入5伙兩房單位，斥資約2,680萬元。至於B組亦有2組客人購入2伙；而現時項目尚餘26伙招標單位正在發售中。

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有見項目吸引不少向隅客，新地為應市隨即推出第1B期「SIERRA SEA」，涵蓋多種戶型，由一房至三房間隔不等，另設有特色單位，景觀與第1A(2)期不盡相同，部分單位可享園林及泳池景觀。

「SIERRA SEA」第1B期首張價單160伙，提供最高15%折扣，折實平均呎價10,638元。(林俊源攝) 「SIERRA SEA」第1B期示範單位將於明日(9日）開放予公眾參觀，同步收票。(林俊源攝) SIERRA SEA第1A(2)期累沽755伙 吸金逾40億 三輪價單發售單位一件不留｜西沙新盤 SIERRA SEA沽清第三輪價單128伙 大手客斥2500萬掃5伙｜西沙新盤

1B期標準分層一房及兩房佔整體近八成

1B期「SIERRA SEA」單位間隔多元化，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度最高約3.325米，極具空間感。標準分層單位共設有8種戶型，實用面積°介乎302807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。4座住宅大樓均鄰近「西沙灣交通交匯處」及「西沙GO PARK2期」商場。

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1B期另備有42伙特色單位，包括27伙連私人花園之Garden Collection特色單位及15伙連平台和天台之Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積°介乎279759方呎，連185607方呎私人花園。Sky Collection特色單位實用面積介乎6911,290方呎，除備有52817方呎平台外，更備有465950方呎天台，Sky Collection特色單位的住宅物業層與層之間的高度約4米。

「SIERRA SEA」第1B期由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，每座樓層介乎16至31層，提供794伙，單位實用面積介乎279至1,290方呎，戶型涵蓋一房至四房。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。

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