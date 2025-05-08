SIERRA SEA第1A(2)期累沽755伙 吸金逾40億 三輪價單發售單位一件不留｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟稱，昨日第三輪銷售過程流暢，A組大手客時段錄得14組，當中最大手客戶購入5伙兩房單位，斥資約2,680萬元。至於B組亦有2組客人購入2伙；而現時項目尚餘26伙招標單位正在發售中。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」昨日(7日)展開壓軸第三輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，以價單推售128伙即日沽清，而項目合共三輪銷售以價單發售的單位全數沽清，一件不留，銷情持續亮麗。項目截至昨日累售755伙，套現超過40億元。

有見項目吸引不少向隅客，新地為應市隨即推出第1B期「SIERRA SEA」，涵蓋多種戶型，由一房至三房間隔不等，另設有特色單位，景觀與第1A(2)期不盡相同，部分單位可享園林及泳池景觀。

第1B期「SIERRA SEA」單位間隔多元化，大部分標準分層住宅物業層與層之間的高度最高約3.325米，極具空間感。標準分層單位共設有8種戶型，實用面積°介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。4座住宅大樓均鄰近「西沙灣交通交匯處」及「西沙GO PARK第2期」商場。

第1B期另備有42伙特色單位，包括27伙連私人花園之Garden Collection特色單位及15伙連平台和天台之Sky Collection特色單位。Garden Collection特色單位實用面積°介乎279至759方呎，連185至607方呎私人花園。Sky Collection特色單位實用面積介乎691至1,290方呎，除備有52至817方呎平台外，更備有465至950方呎天台，Sky Collection特色單位的住宅物業層與層之間的高度約4米。

「SIERRA SEA」第1B期由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，每座樓層介乎16至31層，提供794伙，單位實用面積介乎279至1,290方呎，戶型涵蓋一房至四房。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。