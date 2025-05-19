SIERRA SEA第1B期再加推136伙 入場單位325.89萬｜西沙新盤

新地代理執行董事陳漢麟表示，次輪銷售共有26組購買2伙單位或以上的大手客，當中A組最大手的一組客戶斥資超過2,250萬元，購入5伙單位；有客戶逾1,380萬元購買3伙單位；另外B組亦有3組客戶購買2伙單位。

4 號價單涉 136 伙 平均呎價 近 1.2 萬

「SIERRA SEA」第1B期加推的4號價單，涉及136伙，涵蓋14伙一房、105伙兩房及17伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,094.89萬元，折實呎價由9951元至13,554元，折實平均呎價11,888元。入場單位為Bleu Avenue第2座1樓J單位，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實售價為325.89萬元。呎價最低單位為Bleu Avenue第5座G2樓H單位，實用面積443方呎，屬兩房間隔，折實呎價9,951元。

陳漢麟指出，本次加推較上次價單輕微加價約1.5%至2%，仍然非常吸引。預計本週末會再展開銷售，不排除盡推所以單位。

雷霆補充，「SIERRA SEA」整體沽售逾1300伙，套現超過70億元。