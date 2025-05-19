SIERRA SEA第1B期再加推136伙 入場單位325.89萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」次輪銷售385伙，當中376伙價單全數沽清。發展商即加推4號價單共136伙。新地副董事總經理雷霆表示，近日港元拆息低見1厘半，料「供抵過租」時代重臨，再加上按息下跌推動更多資金流入物業市場，預計下半年住宅物業成交會非常暢旺。
新地代理執行董事陳漢麟表示，次輪銷售共有26組購買2伙單位或以上的大手客，當中A組最大手的一組客戶斥資超過2,250萬元，購入5伙單位；有客戶逾1,380萬元購買3伙單位；另外B組亦有3組客戶購買2伙單位。
4號價單涉136伙 平均呎價近1.2萬
「SIERRA SEA」第1B期加推的4號價單，涉及136伙，涵蓋14伙一房、105伙兩房及17伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,094.89萬元，折實呎價由9951元至13,554元，折實平均呎價11,888元。入場單位為Bleu Avenue第2座1樓J單位，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實售價為325.89萬元。呎價最低單位為Bleu Avenue第5座G2樓H單位，實用面積443方呎，屬兩房間隔，折實呎價9,951元。
陳漢麟指出，本次加推較上次價單輕微加價約1.5%至2%，仍然非常吸引。預計本週末會再展開銷售，不排除盡推所以單位。
雷霆補充，「SIERRA SEA」整體沽售逾1300伙，套現超過70億元。
錄3招標成交 合共套現1,714.7萬
另外，項目今日(19日)再錄得3宗招標成交，合共套現1,714.7萬元。
成交單位分別為Bleu Avenue第 5座G1樓J單位，實用面積為400方呎，設359方呎私人花園，成交金額622.3萬元，呎價15,558元；以及Bleu Avenue第5座G1樓G單位，實用面積279方呎，設207方呎私人花園，成交金額468.72萬元，呎價16,800元。另1A期標售單位為Aqua Avenue第2座1樓E單位，實用面積413方呎，設259方呎平台，成交金額623.7萬元，呎價15,102元。
西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。