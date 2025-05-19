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地產
2025-05-19 18:50:22

SIERRA SEA第1B期再加推136伙 入場單位325.89萬｜西沙新盤

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SIERRA SEA第1B期再加推136伙 入場單位325.89萬｜西沙新盤

SIERRA SEA次輪銷售376伙價單全數沽清，發展商即加推4號價單共136伙。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」次輪銷售385伙，當中376伙價單全數沽清。發展商加推4號價單共136伙。新地副董事總經理雷霆表示，近日港元拆息低見1厘半，料「供抵過租」時代重臨，再加上按息下跌推動更多資金流入物業市場預計下半年住宅物業成交會非常暢旺。

新地代理執行董事陳漢麟表示，次輪銷售共有26組購買2伙單位或以上的大手客，當中A組最大手的一組客戶斥資超過2,250萬元，購入5伙單位；有客戶逾1,380萬元購買3伙單位；另外B組亦有3組客戶購買2伙單位。

4號價單涉136 平均呎價1.2

SIERRA SEA」第1B期加推的4號價單，涉及136伙，涵蓋14伙一房、105伙兩房及17伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,094.89萬元，折實呎價由9951元至13,554元，折實平均呎價11,888元。入場單位為Bleu Avenue21J單位，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實售價為325.89元。呎價最低單位為Bleu Avenue5G2H單位，實用面積443方呎，屬兩房間隔，折實呎價9,951元。

陳漢麟指出，本次加推較上次價單輕微加價約1.5%2%，仍然非常吸引。預計本週末再展開銷售，不排除盡推所以單位

雷霆補充，SIERRA SEA」整體沽售1300伙，套現超過70億元。

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3招標成交 合共套現1,714.7

另外，項目今日(19日)再錄得3招標成交，合共套現1,714.7萬元。

成交單位分別為Bleu Avenue 5G1J單位，實用面積為400方呎，設359方呎私人花園，成交金額622.3萬元，呎價15,558元；以及Bleu Avenue5G1G單位，實用面積279方呎，設207方呎私人花園，成交金額468.72萬元，呎價16,800元。另1A期標售單位為Aqua Avenue21E單位，實用面積413方呎，設259方呎平台，成交金額623.7萬元，呎價15,102元。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue1235座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年121日。

即睇SIERRA SEA1B期最新資訊 (House730)

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