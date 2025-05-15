SIERRA SEA第1B期加推呎價最低9645元 次輪銷售385伙｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」首輪銷售168伙，當中160伙價單全數沽清。發展商緊接加推3號價單共288伙，並公布於周日（18日）進行次輪銷售，涉及385伙。新地副董事總經理雷霆表示，近日樓市氣氛轉好，拆息及按揭利息回落，為樓市注入強心針，隨著港元存款利息下跌，推動更多資金流入物業市場，相信吸引更多投資者入市，預料項目將掀起另一搶購熱潮。
新地代理執行董事陳漢麟表示，首輪銷售A組最大手的一組客戶斥資超過2,330萬元，購入5伙單位；有客戶逾2,200萬元購買4伙單位；另有一組客戶購買3伙單位，斥資超過1,800萬元。買家分佈方面，以本地客為主，而投資客比例超過三成。
入場單位折實價319.5萬
「SIERRA SEA」第1B期加推的3號價單，涉及288伙，涵蓋36伙一房、197伙兩房及55伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約319.5萬至1,048.8萬元，折實呎價由9,645元至13,345元，折實平均呎價11,638元。陳漢麟指出，推售的主要為中高層單位，反映物業質素，故仍屬原價加推。
本次入場單位為Bleu Avenue第3座2樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為319.5萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第1座G2樓G室，實用面積為444方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,645元。
次輪銷售385伙 9伙特色戶
另外，次輪銷售385伙單位，當中以價單形式發售的376伙，涵蓋39伙一房、271伙兩房及66伙三房單位，實用面積由302至807方呎；其餘9伙為以招標形式發售的特色戶，主要為Garden Collection。
次輪銷售將於週日上午8時30分先進行員工組發售，而公開發售共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為650方呎以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。並將於明天(16日)下午8時截止接收購樓意向登記，週六(17日)進行抽籤。
「SIERRA SEA」今天錄得1宗招標成交，標售單位為Bleu Avenue第3座29樓B室，實用面積765方呎連565方呎天台及64方呎平台，成交金額1,337.2萬元，呎價17,688元。
雷霆透露，「NOVO LAND」 3B期已進入交樓階段，有機會於6月推售3A期現樓。
西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。