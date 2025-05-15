SIERRA SEA第1B期加推呎價最低9645元 次輪銷售385伙｜西沙新盤

SIERRA SEA第1B期加推3號價單共288伙，並於周日進行次輪銷售。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」首輪銷售168伙，當中160伙價單全數沽清。發展商緊接加推3號價單共288伙，並公布於周日（18日）進行次輪銷售，涉及385伙。新地副董事總經理雷霆表示，近日樓市氣氛轉好，拆息及按揭利息回落，為樓市注入強心針，隨著港元存款利息下跌，推動更多資金流入物業市場，相信吸引更多投資者入市，預料項目將掀起另一搶購熱潮。 新地代理執行董事陳漢麟表示，首輪銷售A組最大手的一組客戶斥資超過2,330萬元，購入5伙單位；有客戶逾2,200萬元購買4伙單位；另有一組客戶購買3伙單位，斥資超過1,800萬元。買家分佈方面，以本地客為主，而投資客比例超過三成。

入場單位 折實價 319.5 萬 「SIERRA SEA」第1B期加推的3號價單，涉及288伙，涵蓋36伙一房、197伙兩房及55伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約319.5萬至1,048.8萬元，折實呎價由9,645元至13,345元，折實平均呎價11,638元。陳漢麟指出，推售的主要為中高層單位，反映物業質素，故仍屬原價加推。 本次入場單位為Bleu Avenue第3座2樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為319.5萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第1座G2樓G室，實用面積為444方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,645元。