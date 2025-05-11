SIERRA SEA第1B期加推88伙 折實均呎11198元 周三首輪發售｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目的第1B期「SIERRA SEA」於上周五(9日)起開放示範單位及收票，參觀人流絡繹不絕，昨日(10日)加推價單第2號，涉及88伙，折實平均呎價11,198元，較首張價單10,638元高約5.3%。

新地副董事總經理雷霆表示，整體而言是次仍屬原價加推，同時落實項目首輪銷售安排，將於本周三(14日)進行，合共168伙，當中160伙以價單形式出售，折實平均呎價10,842元；另有8伙特色單位將以招標形式發售。

新地代理執行董事陳漢麟指，2號價單涵蓋11伙一房、64伙兩房及13伙三房，單位實用面積介乎302至807方呎。以定價計算，市值逾5.3億元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由310.76萬至956.76萬元，折實呎價介乎9,647元至12,944元。入場單位為Bleu Avenue第3座1樓J室，實用面積302方呎，一房間隔。呎價最低單位為Bleu Avenue第2座1樓H室，實用面積444方呎，兩房間隔。