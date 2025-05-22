SIERRA SEA第1B期壓軸銷售截收逾2.6萬票 超購逾119倍｜西沙新盤

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」 週六(24日)進行的最後銷售，於今日(22日)截票，核數仍在進行中，市場消息指，初步估算已收到逾2.6萬個購樓意向登記，反應熱烈。以價單發售單位216伙計算，超額認購逾119倍。
「SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷售，以價單發售的216伙，涵蓋18伙一房、164伙兩房及34伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,102.19萬元，折實呎價由9951元至13,761元，折實平均呎價11,952元。入場單位為Bleu Avenue第 2座1樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為325.89萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第5座G2樓H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,951元。
最後一輪銷售將於週六上午10時進行公開發售，共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為650方呎以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。
西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。