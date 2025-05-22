SIERRA SEA第1B期壓軸銷售截收逾2.6萬票 超購逾119倍｜西沙新盤

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」 週六(24日)進行的最後銷售，於今日(22日)截票，核數仍在進行中，市場消息指，初步估算已收到逾2.6萬個購樓意向登記，反應熱烈。以價單發售單位216伙計算，超額認購逾119倍。

「SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷售，以價單發售的216伙，涵蓋18伙一房、164伙兩房及34伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,102.19萬元，折實呎價由9951元至13,761元，折實平均呎價11,952元。入場單位為Bleu Avenue第 2座1樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為325.89萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第5座G2樓H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,951元。