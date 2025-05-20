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地產
2025-05-20 18:25:22

SIERRA SEA第1B期壓軸銷售241伙 最後加推80伙最平呎價1萬｜西沙新盤

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SIERRA SEA第1B期壓軸銷售241伙 最後加推80伙最平呎價1萬｜西沙新盤

SIERRA SEA第1B期壓軸銷售241伙，最後加推80伙。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」今日(20)宣布最後壓軸銷售，涉241伙，並加推5號價單共80伙。新地副董事總經理雷霆表示，近日拆息下跌及按揭利息回落，「供平過租」時代重臨，買家中亦不少「轉租為買」，隨著港元存款利息下，下半年住宅市場將暢旺，預計樓價年底前5-10%升幅。

加推最後80 平均呎價1.2

SIERRA SEA」第1B期加推的5號價單，涉及80伙，涵蓋4伙一房、59伙兩房及17伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約332.43萬至1,102.19萬元，折實呎價由10,102元至13,761元，折實平均呎價12,055元。新地代理執行董事陳漢麟指出，本批單位多為中高層，有2家具裝修出售，仍屬原價加推。

5號價單入場單位為Bleu Avenue23J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為332.43萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue51H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為10,102元。

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壓軸銷售價單216 入場325

另外，SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷售，涉及241伙，以價單發售的216伙，涵蓋18伙一房、164伙兩房及34伙三房單位，餘下的25伙為以招標發售的特式戶，包括7sky collection18garden collection，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,102.19萬元，折實呎價由9951元至13,761元，折實平均呎價11,952元。

本次入場單位為Bleu Avenue 21J室，實用面積302方呎，屬房間隔，折實價為325.89萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue5G2H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,951元。

最後一輪銷售將於週六(24日)上午10時進行公開發售，共設AB組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為650方呎以上的三房單位；B組買家可購入12伙單位。並將於週四(22)晚上8時截止接收購樓意向登記。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue1235座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年121日。

即睇SIERRA SEA第1B期最新資訊 (House730)

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