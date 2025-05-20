SIERRA SEA第1B期壓軸銷售241伙 最後加推80伙最平呎價1萬｜西沙新盤

5號價單入場單位為Bleu Avenue第2座3樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為332.43萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第5座1樓H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為10,102元。

「SIERRA SEA」第1B期加推的5號價單，涉及80伙，涵蓋4伙一房、59伙兩房及17伙三房單位，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約332.43萬至1,102.19萬元，折實呎價由10,102元至13,761元，折實平均呎價12,055元。新地代理執行董事陳漢麟指出，本批單位多為中高層，有2伙連家具裝修出售，故仍屬原價加推。

壓軸銷售 價單 216 伙 入場 325 萬 起

另外，「SIERRA SEA」第1B期最後一輪銷售，涉及241伙，以價單發售的216伙，涵蓋18伙一房、164伙兩房及34伙三房單位，餘下的25伙為以招標發售的特式戶，包括7伙sky collection及18伙garden collection，實用面積由302方呎至807方呎，以最高15%折扣計算，折實價約325.89萬至1,102.19萬元，折實呎價由9951元至13,761元，折實平均呎價11,952元。

本次入場單位為Bleu Avenue第 2座1樓J室，實用面積302方呎，屬一房間隔，折實價為325.89萬元。而呎價最低的單位為Bleu Avenue第5座G2樓H室，實用面積為443方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,951元。

最後一輪銷售將於週六(24日)上午10時進行公開發售，共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積為650方呎以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。並將於週四(22日)晚上8時截止接收購樓意向登記。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。

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