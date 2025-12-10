SIERRA SEA第1B期面積最大特色戶曝光！坐享270度廣闊山海景(多圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1B期最新展示期數面積最大的特色單位，為Bleu Avenue第1座17樓A室，實用面積1,290方呎，連合共817方呎的雙平台及950方呎天台，屬四房雙套+工作間連洗手間間隔。發展商透露，單位預計於本周公布銷售安排，會以招標形式出售，有望創項目成交價及呎價新高。

單位層與層之間的高度最高為4米，極具空間感，盡顯大宅氣派。單位坐享約 270度廣闊山海自然景致。客飯廳由大門起計最長約9米，最闊可達逾5米，巨型方正，空間分明且闊落，住戶擺放各式大型家具後仍有充裕活動空間。全屋以淺木色為主調，提升室內明亮度。大廳坐擁雙邊美景，配合落地玻璃，戶外景致一覽無遺。一邊望向大埔一帶的山脈海灣，另一邊則可觀賞由深涌至榕樹灣的連綿山海景致，同時亦可外望「西沙 GO PARK」與「GO PARK Aqua」。客廳趟窗設計獨具匠心，以兩組極罕見全開式無中柱落地玻璃趟門連接戶外630方呎特大平台。而由平台沿樓梯拾級而上，即可到達面積廣達950方呎的私人天台。