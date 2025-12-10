SIERRA SEA第1B期面積最大特色戶曝光！坐享270度廣闊山海景(多圖)｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1B期最新展示期數面積最大的特色單位，為Bleu Avenue第1座17樓A室，實用面積1,290方呎，連合共817方呎的雙平台及950方呎天台，屬四房雙套+工作間連洗手間間隔。發展商透露，單位預計於本周公布銷售安排，會以招標形式出售，有望創項目成交價及呎價新高。
單位層與層之間的高度最高為4米，極具空間感，盡顯大宅氣派。單位坐享約 270度廣闊山海自然景致。客飯廳由大門起計最長約9米，最闊可達逾5米，巨型方正，空間分明且闊落，住戶擺放各式大型家具後仍有充裕活動空間。全屋以淺木色為主調，提升室內明亮度。大廳坐擁雙邊美景，配合落地玻璃，戶外景致一覽無遺。一邊望向大埔一帶的山脈海灣，另一邊則可觀賞由深涌至榕樹灣的連綿山海景致，同時亦可外望「西沙 GO PARK」與「GO PARK Aqua」。客廳趟窗設計獨具匠心，以兩組極罕見全開式無中柱落地玻璃趟門連接戶外630方呎特大平台。而由平台沿樓梯拾級而上，即可到達面積廣達950方呎的私人天台。
⇊「SIERRA SEA」1B期Bleu Avenue第1座17樓A室⇊
梗廚設計同樣方正，配置全套德國SIEMENS西門子嵌入式電器，包括煤氣爐、電磁爐、7合1智能微蒸烤焗爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機及乾衣機，同時亦配備酒櫃。長型灶台打造寬敞的備餐空間，配搭淺木色地櫃以及深綠色吊櫃，與室外山林景致互相呼應。廚房內亦提供大量儲物空間方便住戶擺放各種廚具、碗碟及食材等；另一邊亦特意設置早餐區。廚房同時亦連接約187方呎的平台，可加強室內空氣對流之餘，戶外亦貼心備有洗手臺，供住戶靈活使用。廚房內附有工作間連洗手間，並設有窗戶，舒適明亮。
兩間睡房與主人睡房及客廳享相同景觀
大廳旁的睡房1為套房設計，空間充裕，並已預留衣櫃位置。房間面向東南方，享有山海景色。窗邊預留電位，方便住戶自行配置電動窗簾，輕鬆調節屋內光暗。浴室配置電熱水爐及浴室寶，保持空氣清新，並提供鏡櫃及收納櫃等儲物空間。另外兩間睡房與主人睡房及客廳享相同景觀，外望無際山海景致，玻璃幕牆引入戶外自然光線，感覺更開揚光猛。房間間隔方正實用，可靈活擺放家具。
主人睡房設L型落地玻璃幕牆，廣闊海景盡收眼底。房間間隔寬敞方正，住戶擺放雙人床及衣櫃後仍有充裕空間。主人浴室採用四件頭設計，配置浴缸、淋浴間、坐廁及洗手盆，並配備電熱水爐及內置抗菌過濾網的Panasonic浴室寶，配合窗戶令室內空氣流通，時刻保持浴室乾爽衛生；同時備有不少收納空間及電插座。
「SIERRA SEA」位處海映路8號，為新地歷來最大型私人住宅項目發展板圖之頭炮，第1B期由4座大樓組成，提供794個單位，大部分單位坐擁海景或翠綠山巒景致，部分單位更享「西沙 GO PARK」景觀，西沙灣發展項目設有商場「GO PARK 2」與「西沙灣交通交匯處」，滿足住戶需求。