SIERRA SEA第1B期首輪截收33168票 超購逾206倍｜西沙新盤

第1B期「SIERRA SEA」 首輪以價單形式發售的160伙，涵蓋15伙一房、118伙兩房及27伙三房單位，實用面積介乎302至807方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價介乎9,499元至12,944元。入場單位為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔。呎價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓H室，實用面積444方呎，兩房間隔。

至於首輪銷售將於周三下午3時起正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙；A3組須購買1伙實用面積650方呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙。首輪將於周一(12日)晚上8時截止接收購樓意向登記，周二(13日)進行抽籤。

西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。