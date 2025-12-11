SIERRA SEA第2A期主打一房及兩房 佔整體逾7成｜西沙新盤

新地代理總經理胡致遠表示，項目單位間隔多元化，主要標準分層住宅物業層與層之間的高度最高為3.325米，極具空間感。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位，切合追求健康及品味生活的年輕人、新婚夫婦、企業專才以至三代同堂大小家庭的居住需要。值得留意的是Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座的A單位，屬三房一套連工作間間隔，而其中部分單位更貼心於走廊預留櫃位，大幅提升收納空間，貼合現代家庭對儲物收納的需要。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，今日公布項目布局圖及戶型分布。項目由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。

「SIERRA SEA」第2A期亦位處整個屋苑單邊優越地段，毗鄰其中一個屋苑主入口，與「西沙GO PARK」只是一路之隔，「西沙GO PARK」總面積逾130萬方呎，集運動、娛樂、餐飲及休閒於一身；商場部 分雲集多個旗艦級商戶與人氣品牌，並集合國際與本地人氣食肆，從零售到餐飲均一應俱全，盡享生活便利，配合多元化景觀，勢掀巿場焦點。

新地副董事總經理雷霆表示，西沙大型住宅發展項目規劃細緻，並作為新地歷來最大型私人住宅項目，配合大型度假式園林會所，集多項傲人優勢於一身，致力為住戶打造幸福健康生活，建立一個富幸福、年輕活力、重視跨世代連繫的優質海岸社區。