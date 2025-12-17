SIERRA SEA第2A期料下周三前上樓書 目標聖誕前後開價｜西沙新盤

今日(17日)率先介紹香港中文大學醫務中心（西沙）的落戶細節。新地代理總經理胡致遠表示，項目內的地面商鋪「GO PARK 2」引入中大醫務中心（西沙） ，把中大醫院的門診服務伸延至中大醫務中心（西沙），距離鄰近港鐵大學站的中大醫院僅約 9 分鐘車程，近的地理位置確保中大醫院能在咫尺之遙提供即時支援，充分發揮聯動效應。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，預計將於下周三(24日)前上載售樓說明書及示範單位予傳媒參觀，目標聖誕前後開價。

香港中文大學醫院醫務總監蔡曉陽醫生表示，中大醫務中心（西沙）佔地約一千方呎，為區內居民提供預防醫學及體檢服務、慢性疾病及健康管理服務、門診服務及疫苗注射等全方位醫療支援。預計將於下年首季營運。

另外，位於西沙GO PARK的展銷廳今日起向公眾開放，開放時間暫定維持到聖誕期間。

「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。