SIERRA SEA西沙展銷廳錄逾4000人次參觀 推住戶專享運動優惠及體驗｜西沙新盤

新地代理總經理胡致遠（中）及康業服務有限公司「 GO PARK Sports」總監朱國庭（左）表示「SIERRA SEA」及「GO PARK Aqua」皆坐擁西沙獨有的山海自然優勢，結合多元運動及休閒體驗，致力為住戶及社區打造健康活力、重視跨世代連繫的優質海岸生活圈。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」，位於「西沙 GO PARK」的展銷廳「Sai Sha Gallery」，自上周三(17日)開放予眾參觀，截至今天(21日)，已錄得超過四千人次參觀。項目今日公佈「西沙 GO PARK」及「GO PARK Aqua」為住戶打造的一系列專享禮遇。

項目住戶尊享多重獨家禮遇，除了可以八折優惠價參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定運動課程、運動營，以及精彩的西沙探索之旅(包括水上運動、單車及一日遊體驗) 外，「SIERRA SEA」第2A期住戶更享有專屬升級禮遇，包括「GO PARK Aqua」指定水上運動常規課程（獨木舟及直立板）九折優惠，以及特設的「海上跑車Aqua Wave Fiat專屬體驗」，可享30分鐘加長版水上旅程（最多3人同行），全方位享受西沙海岸生活的優勢。