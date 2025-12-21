SIERRA SEA西沙展銷廳錄逾4000人次參觀 推住戶專享運動優惠及體驗｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」，位於「西沙 GO PARK」的展銷廳「Sai Sha Gallery」，自上周三(17日)開放予眾參觀，截至今天(21日)，已錄得超過四千人次參觀。項目今日公佈「西沙 GO PARK」及「GO PARK Aqua」為住戶打造的一系列專享禮遇。
項目住戶尊享多重獨家禮遇，除了可以八折優惠價參與「GO PARK Sports」及「GO PARK Aqua」舉辦的指定運動課程、運動營，以及精彩的西沙探索之旅(包括水上運動、單車及一日遊體驗) 外，「SIERRA SEA」第2A期住戶更享有專屬升級禮遇，包括「GO PARK Aqua」指定水上運動常規課程（獨木舟及直立板）九折優惠，以及特設的「海上跑車Aqua Wave Fiat專屬體驗」，可享30分鐘加長版水上旅程（最多3人同行），全方位享受西沙海岸生活的優勢。
新地代理總經理胡致遠表示，「西沙 GO PARK」及「GO PARK Aqua」推出超過20項設施及活動，帶「SIERRA SEA」住戶「上山下海」體驗西沙海岸社區的獨特魅力，貫徹對健康生活的步步追求。
康業服務有限公司「 GO PARK Sports」總監朱國庭表示，「西沙 GO PARK」是一個糅合大自然，將運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身的嶄新地標，現已變成家庭和運動愛好者的新聚腳點。「GO PARK Aqua」具備各種具豐富教育意義的探索之旅，包括「直立板跳島之旅」、「深涌大埔漁村生態發現之旅」等。
「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。