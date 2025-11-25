SIERRA SEA西沙灣交通交匯處下周一啟用 11條巴士線提供服務 設尊尚候車室｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A(2)期及第1B期入伙在即，今日(25日)公布「西沙灣交通交匯處」將於下周一(12月1日)正式全面啟用，新地代理執行董事陳漢麟指，將有11 條巴士路線將陸續提供服務，現有287、581及582號巴士路線「西沙 GO PARK」的尾站將伸延至「西沙灣交通交匯處」 、城巴3條全新巴士路線及龍運機場特別線亦將於同日進駐；而九巴寵物巴士亦會於12月首個周末起增設上落客點。

陳漢麟指，「西沙灣交通交匯處」位處發展項目的第1A(1)期之內，面積逾4.6萬方呎，備有5條停車灣，3條供巴士停靠、2 條供的士及其他車輛停泊候車。特設24小時「尊尚候車室」 ，配備Wi-Fi無線上網及巴士到站時間顯示屏，「SIERRA SEA」住戶亦可透過住戶專用之手機應用程式，即時查閱巴士到站時間。