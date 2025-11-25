SIERRA SEA西沙灣交通交匯處下周一啟用 11條巴士線提供服務 設尊尚候車室｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1A(2)期及第1B期入伙在即，今日(25日)公布「西沙灣交通交匯處」將於下周一(12月1日)正式全面啟用，新地代理執行董事陳漢麟指，將有11 條巴士路線將陸續提供服務，現有287、581及582號巴士路線「西沙 GO PARK」的尾站將伸延至「西沙灣交通交匯處」 、城巴3條全新巴士路線及龍運機場特別線亦將於同日進駐；而九巴寵物巴士亦會於12月首個周末起增設上落客點。
陳漢麟指，「西沙灣交通交匯處」位處發展項目的第1A(1)期之內，面積逾4.6萬方呎，備有5條停車灣，3條供巴士停靠、2 條供的士及其他車輛停泊候車。特設24小時「尊尚候車室」 ，配備Wi-Fi無線上網及巴士到站時間顯示屏，「SIERRA SEA」住戶亦可透過住戶專用之手機應用程式，即時查閱巴士到站時間。
城巴580及581號線延長每日服務時間
城巴營運主管（九龍及新界）龔樹人表示，現有580號巴士路線會由周六日行車提升至每天行車，而580及581號巴士路線亦將同時延長每天的服務時間，並加強至提供10分鐘的聯合班次。此外，新增3條巴士路線586、587及589號亦將配合啟行，往返荃灣站、尖沙咀東及九龍灣。
九巴寵物巴士增設上落客點
九巴車務總監楊晉瑋稱，287號路線亦繼續以雙層電動巴士行走，A41P(特別班次)亦於12月內開始提供服務，途經港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場。另巴士路線980X(特別班次)亦預計即將通車，前往中環、金鐘及灣仔等商業區。新路線亦計劃陸續引入次世代電能雙層巴士，靜音舒適，車上更配備無線充電、5G Wi-Fi及巴士實時地圖等科技。寵物巴士PB1A及PB1B則會由本月起增設上落客點，並升級相關路線服務，分別一程直達北區及西九文化區。
西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。