SIERRA SEA設四個示範單位 引入全新物業管理品牌｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(27日)正式開放「Sai Sha Gallery」予公眾參觀，反應熱烈，錄得逾1,000參觀人次。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目預料快將獲批預售樓花同意書，售樓處設於環球貿易廣場的21樓，全層佔地逾3.5萬方呎，將會設有4個示範單位，包括一房至三房間隔。

全方位智能機械人團隊提供 4 大核心服務

帝譽服務董事袁倩雯指，「GO INFINITE」積極利用先進科技提升住戶生活質素，特意引入全方位智能機械人團隊，包括「Safetie 24小時機動門衛」、「Partie 派對達人」、「Foodie美食侍應」及「Buddie大型行李運送員」，多才多藝的智能機械人將會坐陣，提供禮賓、侍餐、多用途運送大型行李或物品以及保安巡邏4大核心服務，為住戶進一步升級優質服務及便利度。

「SIERRA SEA」為住戶度身定製的專屬手機應用程式「SoProp Premium」，集多元功能於一身，除提供基本服務及屋苑資訊外，亦提供預訂會所設施、點餐服務、共享家電服務、預約家居維修服務、社區玩樂資訊及交通班次等，提升生活便利度及效率。