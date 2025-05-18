SIERRA SEA買家心聲｜向隅客王生擲440萬買海景兩房自住 認為「長租必輸」｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」今日(18日)次輪發售385伙，當中價單發售376伙，涵蓋39伙一房、271伙兩房及66伙三房，扣除最高15%折扣，折實價319.51萬至1,048.81萬元，折實呎價9,645至13,345元。餘下9伙特色戶以招標出售。項目次輪銷售收到逾33,000個購樓意向登記，反應熱烈。 該盤於上午8時30分正式開售，先進行員工組，公開發售共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙；A3組須購買1伙實用面積約650方呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙。現場所見，位於ICC售樓處外出現排隊人龍等候揀樓，更一度伸延至地下停車場位置。