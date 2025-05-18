SIERRA SEA買家心聲｜向隅客王生擲440萬買海景兩房自住 認為「長租必輸」｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」今日(18日)次輪發售385伙，當中價單發售376伙，涵蓋39伙一房、271伙兩房及66伙三房，扣除最高15%折扣，折實價319.51萬至1,048.81萬元，折實呎價9,645至13,345元。餘下9伙特色戶以招標出售。項目次輪銷售收到逾33,000個購樓意向登記，反應熱烈。
該盤於上午8時30分正式開售，先進行員工組，公開發售共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙；A3組須購買1伙實用面積約650方呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙。現場所見，位於ICC售樓處外出現排隊人龍等候揀樓，更一度伸延至地下停車場位置。
向隅客王先生早前四輪銷售均有入票惟未能成功，最終今輪成功以約440萬元購入兩房單位作為自住，笑言自己「昨晚都瞓唔著，瞓得三個鐘，相當開心」。他直言自己是發展商新地「粉絲」，並感到價錢合理，「400幾萬、萬一蚊呎價買到有海景，自住亦好舒服，搵唔到第二個」。他與家人亦同住新地旗下樓盤珀麗灣，現時在觀塘上班，入伙後有巴士往來九龍灣、觀塘，交通尚算方便，亦對新地的規劃好有信心。
從事房地產行業的他對後市卻未感樂觀，指外圍環境存在太多不確定性，未來數年樓市發展都有機會較差，但長遠而言以此價錢入市自住頗為穩陣。他指出目前「供平過租」，以一房為例租金都要約1.3萬、1.4萬元，現時息口屬正常水平，但租樓如「倒水出去」，自己不是第一次買樓，過去都有數個物業放租，都知道租客心態，認為長租必輸。
西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。