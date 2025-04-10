SIERRA SEA部署下周開價 預告設突破性付款方法滿足不同客群｜西沙新盤

陳漢麟指，「西沙 GO PARK 第二期」商場已有三大旗艦租戶進駐，包括一田日式生活超市、英基啓新書院幼稚園及中大醫務中心，」將迎來一田全新概念店「YATA Fresh」，為一眾附近住戶帶來最鮮體驗，揉合本地鮮活市場和日式生活元素。

一田首席商務官黃耀霆指，今次為配合「SIERRA SEA」住戶日常所需，特別推出全新概念店「YATA Fresh」，揉合本地鮮活市場和日式生活元素，嚴選每日新鮮直送的鮮活海產、蔬菜水果、日本和牛等新鮮食材。預計店舖面積佔地至少1萬方呎，開業日期將與項目入伙時間相若，預計年底正式營業。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)