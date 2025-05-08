SIERRA SEA開價｜第1B期首推160伙 折實平均呎價10638元 一房入場價300萬｜西沙新盤

若與上月中推出的第1A(II)期「SIERRA SEA」首張價單折實平均呎價10,398元相比，今期高約2.3%；惟新地指，由於今期單位戶型、景觀不盡相同，故不能直接比較。新地副董事總經理雷霆繼續以「夢寐以求價」形容首批單位定價，預期減息周期近在眉睫，相信供樓壓力大大減輕，對樓市注入強心針，未來對第1B期的銷情非常有信心。

第1B期首張價單涵蓋7伙一房、128伙兩房及25伙三房，實用面積介乎302至807方呎。以定價計算，市值超過9.3億元。價單定價由353萬至1,100.9萬元，呎價介乎11,176元至13,759元。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由300.05萬至935.76萬元，折實呎價介乎9,499元至11,695元。

入場單位為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔，折實售價300.05萬元，折實呎價9,935元。

示範單位明日開放參觀 同步收票

新地代理執行董事陳漢麟指出，項目示範單位將於明日(9日）開放予公眾參觀，同步接受認購登記，有機會加推新價單及於下周進行首輪銷售。