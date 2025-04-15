SIERRA SEA開價｜首推158伙 折實平均呎價10398元 一房最平299萬｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(15日)公布首張價單，涉及158伙。以最高折扣15%計算，一房折實售價由299.88萬元起，折實呎價由9,499元起，折實平均呎價10,398元。

「SIERRA SEA」首張價單包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至 11,126元。

首張價單有102伙折實售價低於500萬元，全數單位折實售價低於600萬元。以定價計，今批單位市值逾9億元。