SIERRA SEA開價｜首推158伙 折實平均呎價10398元 一房最平299萬｜西沙新盤

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(15日)公布首張價單，涉及158伙。以最高折扣15%計算，一房折實售價由299.88萬元起，折實呎價由9,499元起，折實平均呎價10,398元。
「SIERRA SEA」首張價單包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至 11,126元。
首張價單有102伙折實售價低於500萬元，全數單位折實售價低於600萬元。以定價計，今批單位市值逾9億元。
入場單位為301呎一房
最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。
最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。
定價參考同系雲海 折讓近26%
新地副董事總經理雷霆形容首批單位定價為「夢寐以求價」，定價已參考同系區內樓齡較新的雲海，近二手成交呎價約1.4萬元，可見「SIERRA SEA」首批折實平均呎價低近26%。他解釋，集團一向以吸引價推出首批單位，樓盤提供約9,000多伙，未來分數年有序興建及推售，首張價單未可代表成本多少，以項目的自身優勢條件，未來有較大的提價空間。
示範單位明日開放參觀 周四收票
新地代理執行董事陳漢麟指出，項目展銷廳及示範單位將於明日(16日）開放予公眾參觀，本周四(17日)起接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。