SIERRA SEA開價｜2A期首推148伙 折實平均呎價10968元 一房最平343萬｜西沙新盤

入場單位為第1座2樓G室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價343.55萬元，折實呎價11,567元。最低呎價單位為第2座2樓B室，實用面積457方呎，兩房間隔，折實呎價10,018元。

「SIERRA SEA」第2A期首張價單涵蓋5伙一房、122伙兩房，以及21伙三房，實用面積介乎297至700方呎。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價介乎10,018元至13,776元。

形容屬「夢想成真價」 明日開放示範單位

新地副董事總經理雷霆表示，項目第1A(2)期及第1B期現已入伙，二手市場亦錄得獲利成交，賺幅有約一成，而第2A期輕微加價約5%，價錢仍然十分吸引，準買家可用優惠價錢買到心儀單位。形容定價屬「夢想成真價」。

新地代理總經理胡致遠稱，項目明日(31日)起對外開放示範單位，後日(2026年1月1日)開始接受認購登記，最快下周開售。

雷霆指出，今年樓市表現暢旺，買家入市信心已恢復，銀行亦上調物業估價，所有利好因素正在加強中，相信明年樓市呈「價量齊升」局面。發展局最新宣布下個季度推地計劃，他透露集團會認真研究。

「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。