SIERRA SEA開賣｜中原陳永傑：逾一半為向隔客 料第1B期首輪順利一Q清｜西沙新盤

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」 今日(14日)進行的首輪銷售，經核數後共接獲33,168個購樓意向登記，當中包括432票為代理入票，以價單發售單位160伙計算，超額認購逾206倍。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SIERRA SEA」第1B期是中美關稅戰緩和後首個開售的全新住宅項目，項目近日雄霸一手市場，上一期首3輪銷售均成功即日沽清，是次1B期延續火熱銷情，中原買家出席率達九成，超過一半為上一期首3輪向隅客，亦吸引不少投資收租客入市，全因[項目鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的優質租客來源，回報穩健，相信160伙公開發售單位今日可順利「一Q清枱」。

陳永傑指，本月多個利好樓市消息接連出現，為樓市增添新動力，包括早前人行宣布降準穩定市場，吸引資金南下；近日關稅戰明顯降溫，中美雙方大幅暫緩關稅；加上港元拆息持續回落，供樓負擔進一步減輕，而租金則持續上揚，令樓市正式進入「供平過租」時期，相信「轉租為買」及「買樓收租」的需求會大幅增加，對樓市起正面作用，買家入市態度轉趨積極樂觀。