SIERRA SEA開賣｜中原陳永傑：逾一半為向隔客 料第1B期首輪順利一Q清｜西沙新盤

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」 今日(14日)進行的首輪銷售，經核數後共接獲33,168個購樓意向登記，當中包括432票為代理入票，以價單發售單位160伙計算，超額認購逾206倍。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SIERRA SEA」第1B期是中美關稅戰緩和後首個開售的全新住宅項目，項目近日雄霸一手市場，上一期首3輪銷售均成功即日沽清，是次1B期延續火熱銷情，中原買家出席率達九成，超過一半為上一期首3輪向隅客，亦吸引不少投資收租客入市，全因[項目鄰近科學園及中文大學，有穩定及持續的優質租客來源，回報穩健，相信160伙公開發售單位今日可順利「一Q清枱」。
陳永傑指，本月多個利好樓市消息接連出現，為樓市增添新動力，包括早前人行宣布降準穩定市場，吸引資金南下；近日關稅戰明顯降溫，中美雙方大幅暫緩關稅；加上港元拆息持續回落，供樓負擔進一步減輕，而租金則持續上揚，令樓市正式進入「供平過租」時期，相信「轉租為買」及「買樓收租」的需求會大幅增加，對樓市起正面作用，買家入市態度轉趨積極樂觀。
第1B期「SIERRA SEA」 首輪以價單形式發售的160伙，涵蓋15伙一房、118伙兩房及27伙三房單位，實用面積介乎302至807方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由300.05萬至956.76萬元，折實呎價介乎9,499元至12,944元。入場單位為Bleu Avenue第3座G2樓J室，實用面積302方呎，一房間隔。呎價最低單位為Bleu Avenue第3座G2樓H室，實用面積444方呎，兩房間隔。首輪銷售共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙；A3組須購買1伙實用面積650方呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙。
西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Bleu Avenue第1、2、3及5座，提供794伙，標準分層單位共設有8種戶型，實用面積介乎302至807方呎，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體近八成。今期提供364個住宅停車位，預計關鍵日期為今年12月1日。