SIERRA SEA開賣｜今首輪發售318伙 大手客擲逾3400萬掃7伙｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(26日)早上約9時進行首輪價單發售318伙，大手組別率先揀樓。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，公司錄得一組大手買家選購7伙，當中包括3伙三房、3伙兩房及1伙一房，涉資逾3,400萬元。 陳永傑稱，今早首3組均為大手客組別，該行買家出席率達八成，並以用家為主，佔近約七成，投資者佔約三成，比例健康。大部分買家普遍鍾情購入1伙自用，另購一間作投資收租用途，有信心A組208伙順利沽清，料項目首張價單318伙亦可「一Q清枱」。 料本月錄約1200宗一手成交 陳永傑指，「SIERRA SEA」為本月一手重頭戲，上半月受關稅戰影響，股市大起大落，樓市交投氣氛亦過於觀望。隨着下半月關稅戰有緩和跡象，加上「SIERRA SEA」以震撼價推出，吸引買家重投市場，相信本月一手成交約1,200宗。他續指，「SIERRA SEA」屬新發展片區，發展規模龐大，擁山海雙景，景觀無遮擋，有片區優勢。5月份相信關稅戰漸露曙光，加上美國傾向維持低息環境，有利樓市發展，預計項目第2期有機會下月推出，在專才及學生公寓居住需求龐大下，項目未來租金回報可期。 陳永傑說，5月份有多個大型新盤推售，加上黃金周來臨，相信下月一手成交可達3,000宗。

截收37374票 歷來收票第二高新盤 「SIERRA SEA」首輪銷售於周四(24日)截票，經核數後共接獲37,374個購樓意向登記，當中包括544票為代理入票；以價單發售318伙計算，超額認購逾116倍。以收票量計，榮登今年及新界區歷來收票最高新盤，亦為本港歷來收票第二高新盤。 該盤首輪價單發售的318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，以定價計算，整批單位市值約19億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價介乎9,499元至12,702元，折實平均呎價10,877元。 最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎，一房間隔，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。最低呎價單位為Aqua Avenue第3座1樓D室，實用面積574方呎，三房一浴室(開放式廚房)間隔，折實售價545.27萬元，折實呎價9,499元。