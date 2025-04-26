SIERRA SEA開賣｜KenSir呂宇健Full Pay千萬買2伙投資：個盤幾平、首輪發展商輸俾你｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(26日)早上約9時進行首輪價單發售318伙，大手組別率先揀樓。近期積極入市的投資者呂宇健(Ken Sir)斥約1,000萬元購入2伙作投資之用，以FULL PAY(一筆過付清樓價)形式入市，預期有逾4厘租金回報，直言「個盤幾平，從投資角度第一張價單無得輸」。他稱，項目最大賣點是會所設施吸引；而整個項目涉及近萬伙，交通方面料入伙後將會有改善。

目標年內用1億入市 現持有最少逾10伙物業

他指出，發展商目前建築費最少1萬元以上，但首張價單開出呎價亦只是1萬元，認為「呢轉(首輪銷售)應該係發展商輸俾你（買家），而且都輸得唔少」，預計項目第2期應該要加價。他透露，是次購入2伙，若有10%以上獲利空間不排除會放售。

Ken Sir稱，今年目標動用1億元入市，暫時已用約5,000萬元，涉及11伙至12伙物業，涵蓋荃灣、九龍站、嘉湖山莊等，會繼續物色「低水樓」入市。