SIERRA SEA開賣｜KenSir呂宇健Full Pay千萬買2伙投資：個盤幾平、首輪發展商輸俾你｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」今日(26日)早上約9時進行首輪價單發售318伙，大手組別率先揀樓。近期積極入市的投資者呂宇健(Ken Sir)斥約1,000萬元購入2伙作投資之用，以FULL PAY(一筆過付清樓價)形式入市，預期有逾4厘租金回報，直言「個盤幾平，從投資角度第一張價單無得輸」。他稱，項目最大賣點是會所設施吸引；而整個項目涉及近萬伙，交通方面料入伙後將會有改善。
目標年內用1億入市 現持有最少逾10伙物業
他指出，發展商目前建築費最少1萬元以上，但首張價單開出呎價亦只是1萬元，認為「呢轉(首輪銷售)應該係發展商輸俾你（買家），而且都輸得唔少」，預計項目第2期應該要加價。他透露，是次購入2伙，若有10%以上獲利空間不排除會放售。
Ken Sir稱，今年目標動用1億元入市，暫時已用約5,000萬元，涉及11伙至12伙物業，涵蓋荃灣、九龍站、嘉湖山莊等，會繼續物色「低水樓」入市。
「SIERRA SEA」首輪銷售共接獲37,374個購樓意向登記，當中包括544票為代理入票；以價單發售318伙計算，超額認購逾116倍。以收票量計，榮登今年及新界區歷來收票最高新盤，亦為本港歷來收票第二高新盤。
「SIERRA SEA」首輪價單發售的318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，以定價計算，整批單位市值約19億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價介乎9,499元至12,702元，折實平均呎價10,877元。
項目首輪銷售分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排208伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。另外，同日有11伙特色單位以招標形式發售。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。