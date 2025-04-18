SIERRA SEA首日速收逾2000票 超額認購近12倍｜西沙新盤

該盤首張價單包括3伙一房、118伙兩房及37伙三房，實用面積介乎301至574方呎。扣除最高折扣15%後，單位折實售價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價介乎9,499元至11,126元，折實平均呎價10,398元。首張價單有102伙折實售價低於500萬元，全數單位折實售價低於600萬元。

「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。