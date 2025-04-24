SIERRA SEA首輪暫收逾2.8萬票 SmarTone提供全方位智能家居平台｜西沙新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」將於今日(24日)晚上8時截票，於本周六(26日)進行首輪發售。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截至昨日(23日)累收逾2.8萬票，以價單發售318伙計算，超額認購逾87倍。他稱，因應假期完結後更多人回港前來參觀及入票，預計今日是入票高峰期，料最終可超過3萬票。
陳漢麟指，當中大手客佔整體票源約四成，以家庭客為主，部分投資者有意欲購買多於1伙單位收租，以舊換新物業減低維修費；而內地客亦佔兩成。他續指，設有花園或平台的特色戶有不少年輕及養寵物的客人有興趣。首輪銷售後，將會視乎銷情決定下一輪推售時間。
為讓住戶體驗全新智慧生活 ，「SIERRA SEA」 與SmarTone Solutions推出住戶提供獨家智能家居方案「WiredScore 住宅項目」及提供獨家優惠，SmarTone商業市場部總管梁文畧表示，屋苑範圍將覆蓋極速 5G 流動網絡及入牆式Wi-Fi 6 無線上網系統，全面提升網速、穩定度及覆蓋度。
「SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue第1、2、3及5座，提供781伙，單位實用面積介乎301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025年12月1日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。