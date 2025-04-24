SIERRA SEA首輪暫收逾2.8萬票 SmarTone提供全方位智能家居平台｜西沙新盤

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」將於今日(24日)晚上8時截票，於本周六(26日)進行首輪發售。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截至昨日(23日)累收逾2.8萬票，以價單發售318伙計算，超額認購逾87倍。他稱，因應假期完結後更多人回港前來參觀及入票，預計今日是入票高峰期，料最終可超過3萬票。

陳漢麟指，當中大手客佔整體票源約四成，以家庭客為主，部分投資者有意欲購買多於1伙單位收租，以舊換新物業減低維修費；而內地客亦佔兩成。他續指，設有花園或平台的特色戶有不少年輕及養寵物的客人有興趣。首輪銷售後，將會視乎銷情決定下一輪推售時間。