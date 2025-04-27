SIERRA SEA首輪沽清318伙 即加推133伙應市 最平327萬｜西沙新盤

市場焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」昨日(26日)展開首輪公開發售318伙，即日全數沽清。有見向隅客眾多，發展商今日(27日)隨即「添食」加推第4號價單，涉及133伙，維持最高折扣15%，單位折實售價由327.16萬元起，折實呎價10,124元起，折實平均呎價11,588元，較上張3號價單的11,498元，略高約0.8%，惟發展商表示整體仍屬原價加推。

新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」首輪推售掀起搶購熱潮，席捲全城，項目迄今套現超過17億元，現場所見仍有大批向隅客，為回應市場需求決定原價加推，最快於本周末進行次輪銷售。

新地代理執行董事陳漢麟指，新價單涵蓋12伙一房、90伙兩房及31伙三房，單位實用面積介乎301至700方呎。以定價計，市值逾8.3億元。扣除最高折扣15%，單位折實售價由327.16萬至875.92萬元，折實呎價介乎約10,124元至13,123元。入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室，實用面積311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元；而呎價最低單位為Aqua Avenue第2座2樓D室，實用面積591方呎，三房間隔，折實呎價10,124元。