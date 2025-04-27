SIERRA SEA首輪沽清318伙 即加推133伙應市 最平327萬｜西沙新盤

市場焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」昨日(26日)展開首輪公開發售318伙，即日全數沽清。有見向隅客眾多，發展商今日(27日)隨即「添食」加推第4號價單，涉及133伙，維持最高折扣15%，單位折實售價由327.16萬元起，折實呎價10,124元起，折實平均呎價11,588元，較上張3號價單的11,498元，略高約0.8%，惟發展商表示整體仍屬原價加推。
新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」首輪推售掀起搶購熱潮，席捲全城，項目迄今套現超過17億元，現場所見仍有大批向隅客，為回應市場需求決定原價加推，最快於本周末進行次輪銷售。
新地代理執行董事陳漢麟指，新價單涵蓋12伙一房、90伙兩房及31伙三房，單位實用面積介乎301至700方呎。以定價計，市值逾8.3億元。扣除最高折扣15%，單位折實售價由327.16萬至875.92萬元，折實呎價介乎約10,124元至13,123元。入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室，實用面積311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元；而呎價最低單位為Aqua Avenue第2座2樓D室，實用面積591方呎，三房間隔，折實呎價10,124元。
今日標售5伙特色戶
陳漢麟稱，該盤今日招標售出5伙特色單位，成交價介乎580萬至1,943萬元。當中最高售價單位為Aqua Avenue第3座的29樓D室，實用面積996方呎，四房間隔，外連276方呎平台及762方呎天台，成交價1,943萬元，呎價約19,508元。另有一組買家斥資約3,200萬元購2伙頂層特色戶。
首輪最大手買家斥3460萬買7伙
他續稱，項目昨日首輪銷售上午9時開始發售，A組大手組別率先揀樓，該時段售出共206伙。最大手客購入7伙，包括3伙三房、3伙兩房及1伙一房單位，涉資約3,460萬元。另一大手客購入4伙兩房單位，涉資約1,770萬元。至於有21組客人買入3伙，66組客人買入2伙；而B組時段亦錄得8組客人買入2伙，首輪銷售合共97組客人買入2伙或以上，當中有61組客人斥資超過1,000萬元。此外，首輪買家中，投資者佔約30%至40%，而內地客佔約20%。