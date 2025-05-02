SIERRA SEA 收飛逾4.2萬張 膺新盤票王

SIERRA SEA次輪價單發售288伙，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房，以定價計算，整批單位市值超過18億元。以最高折扣15%計，折實售價由327.16萬至899.81萬元；折實呎價介乎9,992至13,533元，折實平均呎價11,550元。

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」次輪銷售收票持續火熱，於昨晚8時截票後，市場消息指，初步估算已收到逾4.2萬個購樓意向登記，以價單出售288伙計算，超額認購逾144倍，榮登全港歷來一手住宅票王。

「SIERRA SEA」將於今日進行抽籤，周六(3日)早上9時展開銷售，分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排188伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。至於有14伙特色單位，包括7伙Sky Collection及7伙Garden Collection，安排以招標形式發售。

最低售價單位為Aqua Avenue第五座G2樓F室，實用面積311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元，折實呎價10,520元。最低呎價單位為Aqua Avenue第五座3樓A室，實用面積531方呎三房，折實售價530.56萬元，折實呎價9,992元。

中原料再次「一Q清枱」

新地代理執行董事陳漢麟表示，入票人士中見不少為向隅客，同時亦有不少新客，對周六銷售有信心。至於西沙GO PARK，他指自今年1月開放至今，已錄108萬人次參觀，反映為GO PARK現已成為港人後花園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市以一手主導，新盤以低價推售，引起全城注目，銷情火熱，「SIERRA SEA」首輪累積大批向隅客，料本周六再次即日「一Q清枱」機會極大。

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