SIERRA SEA 2A期加推73伙 入場價345萬 折實平均呎價11595元｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期自元旦日(1日)開始接收購樓意向登記，消息指暫已錄逾7,000票，以首張價單148伙計算，超額認購逾46倍。項目市場反應熾熱，發展商今日(3日)加推2號價單，涉及73伙，維持提供最高15%折扣，折實售價345.55萬元，折實平均呎價11,595元，較首張價單的10,968元高約5.7%。

新地指，今批單位由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。新價單涵蓋9伙一房、38伙兩房及26伙三房，單位實用面積介乎297至700方呎，折實售價由345.55萬至826.9萬元，折實呎價介乎10,017元至13,748元。