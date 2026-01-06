SIERRA SEA 2A期加推73伙 周六首輪推售262伙 入場價343萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期今日(6日)加推第3號價單，涉及73伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由375.48萬元起，折實平均呎價12,263元。

若與首兩張價單折實平均呎價10,968元及11,595元相比，新價單分別高出約11.8%及5.8%。新地指，是次價單單位由於樓層景觀、坐向有所不同，仍屬原價加推。3號價單涵蓋13伙一房、46伙兩房及14伙三房，單位實用面積介乎297至700方呎，折實售價由375.48萬至831萬元，折實呎價介乎10,644元至13,608元。

入場單位為Coral Avenue 第5座15樓J室，實用面積299方呎，一房間隔，折實售價375.48萬元，折實呎價12,558元。呎價最低單位則為Coral Avenue 第5座2樓A室，實用面積700方呎，屬三房一套連工作間間隔，折實售價745.11萬元，折實呎價10,644元。