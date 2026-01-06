熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2026-01-06 16:30:33

SIERRA SEA 2A期加推73伙 周六首輪推售262伙 入場價343萬｜西沙新盤

分享：
SIERRA SEA 2A期加推73伙 周六首輪推售262伙 入場價343萬｜西沙新盤

SIERRA SEA 2A期加推73伙 周六首輪推售262伙 入場價343萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期今日(6)加推第3號價單，涉及73伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由375.48萬元起，折實平均呎價12,263元。

若與首兩張價單折實平均呎價10,968元及11,595元相比，新價單分別高出約11.8%5.8%。新地指，是次價單單位由於樓層景觀、坐向有所不同，仍屬原價加推。3號價單涵蓋13伙一房、46伙兩房及14伙三房，單位實用面積介乎297700方呎，折實售價由375.48萬至831萬元，折實呎價介乎10,644元至13,608元。

入場單位為Coral Avenue 515J室，實用面積299方呎，一房間隔，折實售價375.48萬元，折實呎價12,558元。呎價最低單位則為Coral Avenue 52A室，實用面積700方呎，屬三房一套連工作間間隔，折實售價745.11萬元，折實呎價10,644元。

adblk5

周四下午4時截票

項目同時上載銷售安排第1號，落實本周六(10)首輪發售合共262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積介乎297700方呎，市值逾14億元。另有49伙以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積介乎275835方呎。

以價單形式發售單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價介乎10,017元至13,776元。入場單位為Coral Avenue1G2G室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價343.55萬元，折實呎價11,567元。最低呎價單位為Coral Avenue22A室，實用面積700方呎，屬三房一套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價10,017元。

項目首輪銷售將於周六上午9時開始，分為A組及B組發售，當中A組最大手買家須購買最少5個指定單位但不多於8個指定單位。周四(8)下午4時截票，周五(9)進行抽籤。

SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue1座、Coral Avenue2座、Coral Avenue3座及Coral Avenue5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad